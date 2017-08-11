Пенсионные фонды уподобились финпирамидам - глава Минтруда

11 августа. FINMARKET.RU - Министр труда и соцзащиты Максим Топилин считает, что если негосударственные пенсионные фонды (НПФ) не способны работать без постоянного притока новых вложений, значит, они стали похожи на финансовые пирамиды.

В Минтруде "Российской газете" подтвердили, что позиция министерства неизменна: накопительная часть пенсионной системы должна строиться исключительно в добровольном формате со стороны работников, в системе обязательного пенсионного страхованияработать не должны.

НПФ уже третий год проходят проверку "на прочность". С 2014 года накопления "заморожены": часть взносов, которая ранее шла в НПФ на формирование накопительных пенсий, сейчас перенаправлена на текущие пенсионные выплаты. При этом в Минтруде напоминают: эти суммы учтут при назначении страховой пенсии, так что граждане ничего не потеряют.

Эксперты связывают участившиеся случаи незаконного перевода средств из одного НПФ в другой с тем, что им без притока средств работать все труднее. В ЦБ говорят, что количество жалоб от клиентов, которые таких распоряжений не давали, увеличилось в 5 раз.

В Минтруде эффективностью работы НПФ недовольны уже давно. еще до "заморозки". Вот и вчера М.Топилин снова подчеркнул, что за 12 лет, что существует накопительная система, НПФ так и не смогли показать приемлемую доходность. "Они, можно сказать, уподобились финансовым пирамидам, которые готовы работать только при условии постоянных новых вливаний", - жестко заявил министр.

Вчера же последовал резкий встречный ответ. Глава Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) Константин Угрюмов заявил, что фонды работают по правилам, установленным государством, и, несмотря на "заморозку", обязательства перед клиентами выполняют. "У фондов НАПФ нет проблем и с будущими массовыми выплатами пенсий, - заявил К.Угрюмов. - Наши фонды финансово устойчивы, и за 1-й квартал 2017 года показали среднюю доходность 10,56%".

"Не вполне понятно, почему, говоря о доходности, представители НПФ приводят данные за очень ограниченный период времени, - сказал "РГ" замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. - Ведь речь о длинных пенсионных деньгах. По моим расчетам, за весь период существования НПФ средняя доходность составляет порядка 5 проц., то есть примерно вдвое ниже инфляции. Я не считаю действия НПФ "злонамеренными", но велик риск, что в условиях отсутствия притока новых денег фонды просто не научились работать стабильно".

Как считает эксперт, "момент истины" настанет лет через 10, когда наступит время массовых выплат, ведь сейчас объемы пенсий, которые платят НПФ, мизерные.