В старых городах России зарплата ниже, чем в новых поселениях

11 августа. FINMARKET.RU - Зарплаты жителей старых российских городов сильно отстают от доходов тех, кто проживает в новых поселениях, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на выводы исследования департамента экономики Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге.

И в Европе, и в США средний доход жителя тем выше, чем старше город его проживания, пишет газета. Распределение же зарплат ввыглядит наоборот, как и на всей территории бывшего СССР, утверждается в исследовании. Исключение составляет только Москва. Так, новейшим городам в России в среднем около 30 лет. Старейшие, такие как Великий Новгород, Смоленск, Псков, Ростов, Владимир, Белозерск, Муром, имеют более чем тысячелетнюю историю и достаточный уровень экономического развития. Однако уровень доходов населения там ниже. В качестве примера в исследовании приводится сравнение городов Надыма и Ельни. Средняяв городе Надыме, который возник на территории Ямало-Ненецкого региона почти 50 лет назад, составляет 84,4 тыс. руб. В городе Ельне, расположенном в Смоленской области, возраст которого достигает 860 лет, средняя зарплата жителя не превышает 15 тыс. руб. В аналогичной оппозиции находятся Санкт-Петербург и Приморск — с показателями зарплат 37 тыс. и 61 тыс. руб. соответственно.

Как объясняется в исследовании, такая разница в зарплатах жителей новых и старых городов объясняется несколькими причинами. Во-первых, высокие зарплаты привлекают хороших специалистов в новые города, несмотря на их инфраструктурные недостатки. Повышение качества человеческого капитала, в свою очередь, ведет к росту производительности труда, что толкает вверх зарплаты. Предпосылки высокой эффективности создают и природные ресурсы, и благоприятные условия для производства. С другой стороны, новые города могут быть худшими местами для проживания из-за проблем с инфраструктурой — и работодатели предпочитают компенсировать работникам эти недостатки с помощью зарплаты.