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11 августа 2017 года 08:55

Прокуроры смогут следить за коммунальщиками онлайн

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PA Images/ТАСС
PA Images/ТАСС
11 августа. FINMARKET.RU - Прокуроры получили возможность следить за состоянием коммунальной отрасли с помощью государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ). Контрольное ведомство подключили к закрытой части системы, где, в частности, можно изучать отчеты управляющих организаций.

Генпрокуратура уже зарегистрирована в ГИС ЖКХ и получила доступ к отчетности, сообщил "Известиям" замминистра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев.

По его словам, органы прокуратуры смогут контролировать ситуацию по регионам, чтобы своевременно выявлять возможные нарушения прав граждан и организаций. Прокуратуре будут доступны аналитические отчеты из закрытой части ГИС ЖКХ. "Всего предполагается около 120 форм аналитической отчетности, из которых более 10 форм уже подготовлены", - рассказал М.Евраев.

По мнению первого заместителя комиссии по общественному контролю Общественной палаты РФ Артема Кирьянова, сам факт того, что прокуратура в режиме реального времени будет контролировать деятельность управляющих организаций, уже должен дисциплинировать участников рынка ЖКХ.

По статистике Генпрокуратуры РФ, за 2016 год в сфере ЖКХ выявлено более 318 тыс. нарушений. Было возбуждено 790 уголовных дел, объявлено более 18 тыс. предостережений и внесено свыше 74 тыс. представлений. К ответственности привлекли 63 тыс. должностных и юридических лиц. Основные нарушения - нецелевое расходование взносов жильцов и средств, полученных из бюджета.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Генпрокуратура,  ЖКХ,  проверки,  интернет

 
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