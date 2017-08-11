Россия может лишиться одного из своих генконсульств в США

11 августа. FINMARKET.RU - Американские власти могут потребовать от России закрыть одно из российских генконсульств на территории. Таким может быть ответ Вашингтона на введенные Москвой санкции, подразумевающие резкое сокращение штата посольства США ви арест ряда объектов недвижимости, пишет "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники.

О решении может быть объявлено к 1 сентября, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам переговоров в Маниле с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

28 июля власти РФ потребовали от США сократить число сотрудников американских дипмиссий на территории России до 455 человек. Именно столько людей работает в диппредставительствах РФ в США, в то время как в штат американских структур в России входят около 1200 человек. Кроме того, с 1 августа приостановлено использование посольством США двух объектов недвижимости в Москве - дачи в Серебряном Бору и склада на Дорожной улице.

Власти РФ объяснили, что эти ограничения - отложенный ответ на санкции в отношении Москвы, введенные президентом США Бараком Обамой перед его уходом из Белого дома.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков предостерег Вашингтон от попыток использовать сложившуюся ситуацию "для дальнейшего нагнетания и раскручивания спирали мер и контрмер". Введенные Москвой рестриктивные меры он назвал "ответом на незаконные, противоправные действия США", уточнив, что это в том числе "ответ на антироссийскую вакханалию в американском Конгрессе".

Сейчас у США на территории России 3 генконсульства - в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. А у России в США 4 генконсульства - в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне. Некоторое время назад стороны вели переговоры об открытии четвертого американского генконсульства на территории РФ, однако в итоге США от этой идеи отказались. Какое из российских генконсульств может попасть под удар, источники "Ъ" не уточняют. Пока также не ясно, как скажется этот шаг на процедуре оформления российских виз.