Продажи мехов в России выросли в 6 раз

10 августа. FINMARKET.RU - Розничныемеховых изделий в России выросли в шесть раз, пишут "Известия", ссылаясь на пресс-службу Минпромторга. По мнению ведомства (там сравнили продажу изделий с августа 2016 года по июль 2017-го с аналогичным периодом 2015–2016 годов ), рост обеспечила легализация рынка за счет введения маркировки шуб. По словам специалистов, со временем процент «задекларированных» продаж будет только расти, ведь в теневом секторе всё еще около половины мехового бизнеса.

Продажи меховых изделий в России с августа прошлого года по июль 2017-го составили более 56,7 млрд рублей. Представители ведомства связывают фиксируемый рост продаж с "обелением" рынка благодаря введению маркировки шуб.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), сегодня в информационном ресурсе маркировки товаров из натурального меха зарегистрировано более 9 тыс. участников. Ими промаркировано порядка 4,1 млн изделий.

12 августа 2016 года стартовал пилотный проект по маркированию товаров легкой промышленности с целью противодействия незаконному обороту товаров — продукцию из натурального меха промаркировали радиочастотными RFID-метками. В результате из теневого сектора вышли 20% предпринимателей, сказали в пресс-службе Минпромторга.

"К сожалению, недобросовестные участники рынка зачастую работают без соответствующей регистрации и без уплаты обязательных таможенных и налоговых платежей. До начала проекта оборот меховых изделий за весь 2015 год, по сведениям из официальной статистики Росстата и ФТС России, составлял порядка 300 тыс. единиц, — сообщили в ведомстве. — Розничные продажи, по данным маркетинговых исследований, составили 8,5 млрд рублей, а прогнозные показатели отраслевых ассоциаций на 2016 год (по количеству товаров, находящихся на рынке) — 2,5 млн единиц".

В пресс-службе сети магазинов "Снежная королева" "Известиям" уточнили, что в 2016–2017 годах покупатели чаще всего приобретали норковыев низком ценовом сегменте.