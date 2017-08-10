В России может появиться новое объединение банков

10 августа. FINMARKET.RU - В четверг ассоциация "Россия" будет обсуждать с банкирами грядущие изменения. На ее базе может быть создано новоебанков, поскольку крупнейшие игроки покинули конкурирующую Ассоциацию российских банков (АРБ), пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Это подтвердил президент ассоциации"Россия" Анатолий Аксаков.

Предполагается, что при совете ассоциации "Россия" будет создан президиум: часть представителей банков, находящихся в совете, станут членами президиума, который будет коллегиально принимать решения, рассказывают собеседники "Ведомостей". Это позволит избежать повторения ситуации в АРБ, говорит один из них. Объявив о своем уходе из АРБ, восемь крупнейших банков (Сбербанк, ВТБ, "ВТБ 24", РСХБ, Газпромбанк, Альфа-банк, "ФК Открытие" и Бинбанк) указали в совместном заявлении, что президент ассоциации Гарегин Тосунян перестал учитывать интересы ее членов. Зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин говорил тогда, что с Тосуняном велся диалог об изменении принципов управления, но «нас не услышали». А президент Сбербанка Герман Греф указывал, что госбанк готов поддержать другие, чтобы создать другую ассоциацию, "где будет принцип сменяемости, где отражение интересов членов сообщества превалировало бы над интересами отдельных лидеров".

Сейчас президиума у ассоциации "Россия" нет, говорит Аксаков: предполагается, что в совет войдет до 40 представителей банков, из них в президиуме окажется треть (сейчас в совет входит 45 человек, включая его руководителей). Не реже чем раз в месяц члены президиума будут собираться, чтобы обсудить актуальные вопросы, по которым необходимо принять решение, продолжает Аксаков, при этом все члены совета будут иметь право принять участие в работе президиума, его заседания будут открытыми и прозрачными. Предполагается ежегодная ротация членов президиума, например на общем собрании, съезде, говорит он, таким образом все члены совета смогут поработать в президиуме. А члены совета будут собираться не реже чем раз в квартал, чтобы обсудить стратегические вопросы развития банковского сообщества, указывает Аксаков.

По его словам, места в совете получат представители всех банковских групп – банков с базовой лицензией, универсальной и системно значимых кредитных организаций. Места между ними будут распределяться пропорционально количеству таких банков на рынке, будет реализовываться принцип "один участник ассоциации – один голос".

Планируется, что председатель совета будет возглавлять и президиум, сообщил Аксаков. В середине июля он говорил, что главой новой ассоциации может стать Георгий Лунтовский (покидает должность первого зампреда ЦБ с 1 сентября).

Это фактически означает, что Аксаков может покинуть кресло президента ассоциации. О том, что Аксаков может оставить ассоциацию, знает один из его знакомых.

Кроме того, крупнейшие игроки собираются сменить название ассоциации, говорит собеседник "Ведомостей", они намерены убрать слово "региональный" из названия ассоциации.