В правительстве придумали, как зачистить от коррупции госпредприятия

10 августа. FINMARKET.RU - Министерство труда обнародовало разработанные совместно с Минэкономразвития поправки к закону "О противодействии коррупции". Они призваны сформировать "нетерпимое отношение к коррупции в организациях", с чем действующий закон не справляется, следует из сопроводительных документов к проекту. Главное нововведение - Национальный совет по предупреждению коррупции, который предлагает создать правительство. Он будет организован по соглашению между Торгово-промышленной палатой (ТПП) и РСПП. В состав совета войдут представители Минтруда, "иных государственных органов, образовательных, научных и других организаций", пишет "Коммерсант".

Новая структура должна получить серьезные полномочия по контролю за бизнесом с госучастием. Национальный совет создаст критерии оценки "достаточности принятых мер по предупреждению коррупции в организации". Проверять предприятия будут аккредитованные советом экспертные центры. Объем работы как у бизнеса, так и у проверяющих может существенно вырасти. Законопроект обязывает работодателей разработать и утвердить локальными нормативными актами документы, "направленные на предупреждение коррупции во всех сферах деятельности организации", не реже раза в два года проводить оценку коррупционных рисков, "организовать ежегодное декларирование конфликта интересов работниками". Законом предложено "обеспечить сотрудничество с органами госконтроля и правоохранительными органами по вопросам противодействия коррупции".

"Чтобы учесть мнение бизнеса, мы договорились с ТПП России и РСПП о том, что антикоррупционные стандарты будут разрабатываться бизнес-сообществом, проходить процедуру одобрения Национальным советом по предупреждению коррупции и потом утверждаться федеральным государственным органом",- заявил вчера глава Минтруда Максим Топилин. В правительстве за антикоррупционную работу отвечает его ведомство.

"Я не понимаю, на основе чего создан этот законопроект. Контроль за государственными корпорациями возложен на управление президента по противодействию коррупции",- заявил "Коммерсанту" глава Национального антикоррупционного комитета, член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов. Занимается этой работой также Совет при президенте по противодействию коррупции. Так появятся два параллельно работающих антикоррупционных аппарата - правительственный и президентский, считает эксперт. В Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы, который президент утвердил 1 апреля 2016 года, содержится поручение Белому дому "обеспечить совместно с РСПП принятие организациями мер по предупреждению коррупции и их реализацию этими организациями". О необходимости создания нового антикоррупционного совета там не говорилось.

"Коррупция реально сегодня создает финансовые проблемы для бизнеса,- заявил газете сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров.- Главное, чтобы новый институт работал, а это случится лишь при взаимодействии с бизнес-объединениями". Ему предложений о сотрудничестве не поступало.