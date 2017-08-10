Минфин отрегулирует неналоговые платежи

10 августа. FINMARKET.RU - Минфин разработал законопроект, четко определяющий неналоговые платежи бизнеса и закрепляющий порядок их корректировки. Об этом говорится в письме замминистра финансов Владимира Колычева в уполномоченные органы и бизнес-организации, пишут "Известия".

Бизнес-объединения («Опора России», «Деловая Россия», Торгово-промышленная палата и Российский союз промышленников и предпринимателей) в феврале направили премьер-министру Дмитрию Медведеву список из 25 предложений по повышению темпов экономического роста, в которые входило и создание кодекса неналоговых платежей. Сейчас в России существует только Налоговый кодекс и нормативные акты, определяющие, например, страховые взносы работодателей в Пенсионный и другие внебюджетные фонды. Однако все прочие платежи, сообщали предприниматели, регулируются множеством законов и постановлений, их параметры постоянно меняются — не определено даже их точное количество. В ответ на запрос Дмитрий Медведев по итогам Сочинского инвестфорума дал распоряжение разработать соответствующий документ.

К неналоговым документ относит все платежи, которые не содержатся в законодательстве о налогах и сборах, таможенных сборах, страховых платежах и не определяются в ходе конкурсов или аукционов. При этом реестр таких платежей будет утвержден в отдельном законе.

Минфин предлагает прежде всего четко определить порядок изменения и ввода новых неналоговых платежей. В частности, в законопроекте содержится инициатива о том, что введение новых или изменение прежних платежей допускается не ранее 1 января следующего года и не ранее шести месяцев после публикации законодательных изменений. Другое важное новшество — закрепление предельного размера платежей, которые сегодня во многих случаях не определены. В частности, статья 5 законопроекта определяет установление предельного размера платы обязательного платежа.

Также документ определяет и права плательщиков. Например, вводится право бизнеса получать «бесплатную информацию (в том числе в письменной форме) о принятых нормативных правовых актах, устанавливающих обязательные платежи, порядке их исчисления и уплаты». Также предпринимателей могут наделить правом зачета переплаты в счет будущих платежей и даже их возврата — это одна из наиболее актуальных проблем для бизнеса, ведь иногда такие платежи «сгорают».

Среди новых обязанностей для бизнеса законопроект вводит, например, обязательство четыре года хранить информацию обо всех неналоговых платежах.

По данным исследования PwC Paying Taxes 2017, общая налоговая и неналоговая нагрузка на бизнес в России составляет 47,4%. В других странах бывшего СССР она значительно ниже, например, в Грузии она составляет 16%, в Казахстане — 29%, в Азербайджане — 40%. Выше, чем в России, платежи только в Беларуси, Украине и Таджикистане.