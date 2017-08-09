Онлайн продажи лекарств могут легализовать через ЕГАИС

9 августа. FINMARKET.RU - Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров выступил вчера на заседании круглого стола в аппарате президента с участием Германа Клименко — советника главы государства — с инициативой жесточайшим образом, вплоть до уголовной ответственности, запретить все существующие сейчас виды продаж лекарственных препаратов в интернете, пишет "Коммерсантъ". Господин Федоров сообщил “Ъ”, что предложил в качестве легального способа онлайн-торговли осуществлять ее на базе домена egais.ru, инкорпорированной с единой государственной автоматизированной информационной системой (ЕГАИС). Ранее рассматривался вариант создания единого госреестра онлайн-магазинов лекарственных препаратов, но президент АКИТ считает его неэффективным, потому что «клиент не будет каждый раз заглядывать в этот список, перед тем как совершить покупку". Он также отрицательно отзывается о варианте предоставления лицензий, позволяющих продаватьчерез интернет. "В случае с egais.ru покупателю будет понятно, что он имеет дело с законным продавцом, а Роскомнадзор и провайдеры будут знать, что этот сайт блокировать не нужно",— поясняет Алексей Федоров. По его словам, с этой инициативой АКИТ планирует обратиться в Минфин и Минздрав на следующей неделе.

Сейчас дистанционнаялекарств в России официально запрещена. Но, по данным Data Insight, в стране каждые сутки онлайн-аптеки получают около 20 тыс. заказов на лекарства.

Господин Федоров говорит, что онлайн-продажи лекарств можно наладить по аналогии с торговлей алкоголем. Законопроект, регулирующий реализацию алкоголя через интернет, сейчас разрабатывается Минфином: документ предполагает онлайн-продажу вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения, а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи с 1 января 2018 года. А с 1 января 2019 года разрешается продажа в сети всей остальной алкогольной продукции. При этом торговые площадки можно будет создавать только в специальной доменной зоне egais.ru. Предполагается, что лицензии на торговлю в сети и присвоение доменных имен магазинам будет выдавать Росалкогольрегулирование.