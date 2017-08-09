Мантуров: санкции лишь подстегнули реализацию инвестпроектов

9 августа. FINMARKET.RU - В связи с принятием США новых антироссийских санкций эксперты предрекают новые ощутимые последствия российской экономике в целом и промышленности в частности.

Однако министр промышленности и торговлиДениссчитает, что несмотря на, сотрудничество РФ с зарубежными партнерами не останавливается, а, скорее, набирает обороты.

"Однако я не вижу в принятии очередных ограничений непоправимой угрозы", - говорится в статье главы Минпромторга, опубликованной в "Известиях"

Как напоминает Д.Мантуров, первые санкции в отличие от того, что планировали их авторы, привели к прямо противоположному эффекту: "Мы мобилизовались: предприятия стали искать новые рынки сбыта продукции, альтернативных поставщиков и другие источники финансирования, министерство направило максимум усилий на поддержку проблемных отраслей и секторов промышленности. Большой упор был сделан на внедрение инноваций, модернизацию устаревших предприятий и технологическое развитие".

В результате, отмечает министр, по истечении почти трех лет с момента введения ограничительных мер можно констатировать, что сами по себе санкции не оказали серьезного негативного влияния на промышленность. "Заводы не встали, фабрики работают, а инвесторы, в том числе и иностранные, продолжают реализовывать новые проекты", - пишет Д.Мантуров.

Он отмечает, что наиболее эффективными оказались меры, связанные с поддержкой конкретных инвестпроектов, ориентированных на подтвержденный спрос. Как считает Д.Мантуров, к 2020 году объем выручки от реализации этих проектов составит 500 млрд рублей.

"Мы и до введения санкций были нацелены на активноевнутреннего производства. Ограничения лишь ускорили этот процесс и помогли нам перестроиться", - пишет министр. И одним из самых ярких примеров он называет сельскохозяйственное машиностроение. Д.Мантуров отмечает, что впервые за 20 лет доля отечественной продукции на рынке превысила 50%. Такие темпы роста производства связаны в том числе с действующими мерами государственной поддержки, ростом качества российских агромашин, выпуском новых линеек техники и ростом экспорта.

Хорошие результаты показывает фармацевтическая отрасль - объем производства лекарственных средств за 2016 год вырос на 23,75% - до 285,87 млрд рублей. В сравнении с 2009 годом (96 млрд рублей) объем производства увеличился почти втрое.

Легкая промышленность РФ сегодня производит не только верхнюю одежду и обувь, но и высокотехнологичные ткани и нетканые материалы для строительства автодорог, сельского хозяйства и медицины; выпускает специальную кожу для автомобильной, авиационной и мебельной промышленности.

Развивается продуктовая линейка образцов морской техники в гражданском судостроении. Началось серийное строительство траулеров и сейнеров для нового рыбопромыслового флота.

При этом Д.Мантуров не отрицает, что трудности есть, и основная проблема - внешнеполитические риски. Но, подчеркивает он, "санкции лишь подстегнули реализацию инвестиционных проектов: мы так или иначе приступили бы к ним в будущем, а ограничения просто нас ускорили". Тем не менее, отмечает Д.Мантуров, снятие санкций не видится ему критичным. "Мы и сейчас открыты к сотрудничеству с зарубежными коллегами, и готовы обеспечивать им хорошие условия для работы и инвестиций", - заверяет глава Минпромторга.

"Россия в очередной раз доказала, что способна мобилизоваться в трудных условиях и быть надежным партнером", - резюмирует Д.Мантуров.