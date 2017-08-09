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09 августа 2017 года 10:29
Мантуров: санкции лишь подстегнули реализацию инвестпроектов
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YAY/ТАСС
9 августа. FINMARKET.RU - В связи с принятием США новых антироссийских санкций эксперты предрекают новые ощутимые последствия российской экономике в целом и промышленности в частности. Однако министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров считает, что несмотря на санкции, сотрудничество РФ с зарубежными партнерами не останавливается, а, скорее, набирает обороты. "Однако я не вижу в принятии очередных ограничений непоправимой угрозы", - говорится в статье главы Минпромторга, опубликованной в "Известиях". Как напоминает Д.Мантуров, первые санкции в отличие от того, что планировали их авторы, привели к прямо противоположному эффекту: "Мы мобилизовались: предприятия стали искать новые рынки сбыта продукции, альтернативных поставщиков и другие источники финансирования, министерство направило максимум усилий на поддержку проблемных отраслей и секторов промышленности. Большой упор был сделан на внедрение инноваций, модернизацию устаревших предприятий и технологическое развитие". В результате, отмечает министр, по истечении почти трех лет с момента введения ограничительных мер можно констатировать, что сами по себе санкции не оказали серьезного негативного влияния на промышленность. "Заводы не встали, фабрики работают, а инвесторы, в том числе и иностранные, продолжают реализовывать новые проекты", - пишет Д.Мантуров. Он отмечает, что наиболее эффективными оказались меры, связанные с поддержкой конкретных инвестпроектов, ориентированных на подтвержденный спрос. Как считает Д.Мантуров, к 2020 году объем выручки от реализации этих проектов составит 500 млрд рублей. "Мы и до введения санкций были нацелены на активное развитие внутреннего производства. Ограничения лишь ускорили этот процесс и помогли нам перестроиться", - пишет министр. И одним из самых ярких примеров он называет сельскохозяйственное машиностроение. Д.Мантуров отмечает, что впервые за 20 лет доля отечественной продукции на рынке превысила 50%. Такие темпы роста производства связаны в том числе с действующими мерами государственной поддержки, ростом качества российских агромашин, выпуском новых линеек техники и ростом экспорта. Хорошие результаты показывает фармацевтическая отрасль - объем производства лекарственных средств за 2016 год вырос на 23,75% - до 285,87 млрд рублей. В сравнении с 2009 годом (96 млрд рублей) объем производства увеличился почти втрое. Легкая промышленность РФ сегодня производит не только верхнюю одежду и обувь, но и высокотехнологичные ткани и нетканые материалы для строительства автодорог, сельского хозяйства и медицины; выпускает специальную кожу для автомобильной, авиационной и мебельной промышленности. Развивается продуктовая линейка образцов морской техники в гражданском судостроении. Началось серийное строительство траулеров и сейнеров для нового рыбопромыслового флота. При этом Д.Мантуров не отрицает, что трудности есть, и основная проблема - внешнеполитические риски. Но, подчеркивает он, "санкции лишь подстегнули реализацию инвестиционных проектов: мы так или иначе приступили бы к ним в будущем, а ограничения просто нас ускорили". Тем не менее, отмечает Д.Мантуров, снятие санкций не видится ему критичным. "Мы и сейчас открыты к сотрудничеству с зарубежными коллегами, и готовы обеспечивать им хорошие условия для работы и инвестиций", - заверяет глава Минпромторга. "Россия в очередной раз доказала, что способна мобилизоваться в трудных условиях и быть надежным партнером", - резюмирует Д.Мантуров.
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Макс 09.08.2017
С одной стороны, правда! России предрекали крах с 2014 г., что мы в условиях санкций не протянем и свергнем неугодное госдепу правительство, но матушка стоит, рынки ищут и находят альтернативу, может быть не такую амбициозную и обширную, но многое что должно работать - работает. С другой стороны, нас отрезали и продолжают отрезать от глобального рынка, вчера военка, сегодня нефть и газ, завтра - продовольствие. Суверенитет - плата за сытый животик и возможность кушать камамбер под Эйфилевой башней.
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