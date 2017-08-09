Основной досуг для пожилых россиян — посещение бассейна и церкви

9 августа. FINMARKET.RU - Среди людей старшего возраста в пять раз меньше тех, кто регулярно посещает кафе, чем среди остального взрослого населения страны. Пожилые значительно реже путешествуют и занимаются фитнесом, но в музеях и концертных залах бывают даже немного чаще, чем все остальные. Главные места досуга пенсионеров — религиозные учреждения и бассейны, пишут "Известия".

По мнению экспертов, пожилые люди в нашей стране могли бы вести гораздо более активный образ жизни. Но из-за невысоких пенсий, слабого здоровья и недостатка доступных форм досуга многие замыкаются на семье и огороде. По итогам комплексного наблюдения условий жизни населения, которое проводил Росстат в 2016 году, только 2% пожилых людей регулярно посещают бар, кафе или ресторан. При этом чем старше респонденты, тем реже они ходят в заведения общепита. Среди людей до 60 лет эта доля составила 4,4%, а среди тех, кому за 70 лет, — всего 0,6%.

Путешествуют пожилые россияне тоже нечасто. Туристическую или экскурсионную поездку в течение 2016 года совершили только 22%, в то время как в целом по стране эта доля составила примерно 35%.

Заведующая центром комплексных исследований социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская рассказала "Известиям", что у пожилых людей объективно не хватает денег на дальние туристические поездки и посещение ресторанов. Особенно это касается людей, для который пенсия является единственным источником доходов.

Почти не посещают пожилые люди и кинотеатры. Если в среднем в кино ходит 10% населения, то среди пенсионеров этот показатель чуть больше 1%. Другое дело — театры, концертные залы и музеи. Здесь люди старше трудоспособного возраста бывают даже немного чаще, чем все остальные (около 3% против 2,5%).

Самая распространенная форма досуга для людей старшего возраста — это посещение религиозной организации. В церковь ходят 19,8% пожилых, что в два раза больше этой доли среди всех респондентов (8,6%).

Из всех видов спортивных занятий бабушки и дедушки предпочитают плавание (22% тренируются регулярно) и турпоходы (16%). А вот занимаются фитнесом — 6,5%, посещают спортивную секцию еще меньше — 3,8%.

Эксперты "Известий" сошлись во мнении, что в России пожилые хорошо образованы, достаточно активно пользуются современными интернет-технологиями и участвуют в семейной жизни. Но многие формы досуга им недоступны из-за состояния здоровья и низких доходов. По сравнению со многими развитыми странами в России небольшая продолжительность жизни и большая доля инвалидов среди людей старшего возраста. Однако общество должно стремиться к активному долголетию, воспринимать старость не как бремя и обузу, а как новый этап, дающий новые возможности.