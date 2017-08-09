ЦБ не рад валюте

9 августа. FINMARKET.RU - Российская экономика оживает, а аппетит иностранных инвесторов к риску растет – это привело к притоку их денег в еврооблигации российских компаний и банков, пишут "Ведомости", ссылаясь на аналитическую записку департамента финансовой стабильности(его позиция может не совпадать с официальной позицией регулятора). С января по 21 июля компании разместили евробонды на $12,81 млрд, банки – на $1,97 млрд. Доля нерезидентов на рынке ОФЗ выросла к 1 июня на 3,8 п. п. до 30,7%.

Краткосрочный эффект может быть положительным, рубль укрепляется, что еще больше увеличивает привлекательность валютных займов, пишет департамент ЦБ: "Но финансовая система и экономика становятся все менее устойчивыми". Может возникнуть нисходящая спираль, предупреждают его эксперты: рост выплат по долгу ослабит рубль и долговая нагрузка увеличится. В 2008–2009 гг. компании накопили чрезмерные внешние долги, вспоминает ЦБ, и государству пришлось их рефинансировать, размещая деньги резервного фонда в ВЭБе.

Пока рисков для финансовой стабильности нет, но увеличение притока иностранного капитала грозит «пузырями» на отдельных рынках, накоплением чрезмерного долга и валютных рисков. Государству стоит подстраховаться, советуют эксперты департамента. Уже сейчас ЦБ дестимулирует валютное кредитование: ограничена чистая валютная позиция банков, повышены коэффициенты риска по валютным заемщикам с недостаточной валютной выручкой.

Департамент в записке предлагает ужесточить эти меры: еще больше повысить коэффициент риска, сильнее дифференцировать нормативы обязательных резервов (сейчас в рублях – 5%, в валюте – 6–7%).