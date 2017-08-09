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09 августа 2017 года 08:55
Россияне начали тратить сбережения
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Сергей Фадеичев/ТАСС
9 августа. FINMARKET.RU - На фоне выхода экономики страны на уверенные темпы роста потребительская модель поведения населения России существенно изменилась. Если в прошлом году население активно экономило даже на повседневных нуждах, то в первом полугодии доля таких граждан сократилась на четверть, пишут "Известия", ссылаясь на данные проведенного Центром социологических исследований РАНХиГС исследования. Согласно выводам аналитиков, россияне стали реже класть деньги на банковские депозиты и еще реже — покупать ценные бумаги. По мнению экспертов, это может стимулировать рост экономики. Если в 2015 году сбережения были у 48% россиян, то к концу июня этого года — лишь у 35%. В то же время, по данным Банка России, объем депозитов вырос с начала года на 36,4 млрд рублей — до 18 трлн 907 млрд рублей. Это может свидетельствовать о концентрации сбережений у тех групп населения, которые и так имеют достаточно высокий их объем. Если в прошлом году россияне чаще воздерживались от походов в кафе, рестораны, театры, кинотеатры и музеи, то в текущем году отказываются от трат на досуг и развлечения несколько реже. "Узкие горизонты планирования приводят к тому, что население активнее начинает тратить сбережения. Так, люди, не планирующие отдаленное будущее, на 35% чаще тратят имеющиеся у них сбережения", — говорит руководитель исследования Виктор Вахштайн. Также, по данным социологов, ценность сбережений снижается, а число людей, имеющих сбережения, сократилось с 2015 года на четверть. Это может свидетельствовать о том, что часть россиян стали тратить сбережения на текущее потребление.
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Ключевые слова: РФ, население, сбережения, исследование
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ed 09.08.2017
россияне не лохи. и продолжают отказываться от товаров по задранным ценам
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