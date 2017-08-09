Банки увеличили дорогие заимствования в ЦБ

9 августа. FINMARKET.RU - С середины июля объемы операций репо спо фиксированным ставкам уверенно растут. В понедельник они превысили 575 млрд руб., десятикратно превзойдя средние значения первого полугодия. Участники рынка связывают рост довольно дорогих заимствований со снижением уровня доверия к крупным частным банкам. Определить, кто из них активно кредитовался в ЦБ, можно будет уже в середине августа, после публикации отчетности за июль, пишет "Коммерсантъ".

Невостребованный большую часть первого полугодия сектор рынка репо, которое предоставляется Банком России по фиксированной ставке, быстро нарастил обороты. Рост операций с ЦБ обозначился в середине июля и за неполный месяц достиг значений, десятикратно превысивших средний уровень первого полугодия. В минувший понедельник (данные ЦБ предоставляет с задержкой на день) объем таких операций превысил 575 млрд руб. и достиг рекордного значения с начала января. В начале года традиционноиспытывают дефицит ликвидности из-за долгих выходных.

Нынешняя ситуация с ликвидностью на российском рынке выглядит вполне благополучной. Ставки привлечения средств на межбанковском рынке составляют 8,2–8,3% годовых, что существенно ниже ставки рефинансирования ЦБ (9% годовых). ВТБ ежедневно привлекает через короткие облигационные займы у небольших кредитных организаций по 40–60 млрд руб. под 8–9% годовых, причем в последние дни ставка держится в районе нижней границы диапазона. Собеседники “Ъ” отмечают, что даже есть проблемы с размещением депозитов по приемлемой ставке в госбанках или банках с иностранным участием — они не нуждаются в средствах. Иными словами, свободные средства есть и у крупных, и у небольших кредитных организаций.