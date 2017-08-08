Регионам готовят правила временного изъятия полномочий

8 августа. FINMARKET.RU - Полномочия регионов можно будет передать на федеральный уровень, если это необходимо для безопасности, реализации международных обязательств или позволит сократить расходы бюджета. Такие поправки правительство вчера внесло в Госдуму, пишет "Коммерсант".

Сейчас полномочия могут передаваться регионам законами, указами президента и постановлениями правительства. Теперь решено описать порядок изъятия полномочий. Сейчас "в качестве оснований их изъятия упомянуты лишь случаи ненадлежащего исполнения или неисполнения", говорится в пояснительной записке. По внесенному в Госдуму законопроекту "общие основания для изъятия переданных полномочий" должны применяться "независимо от сферы общественных отношений".

Полномочия могут быть изъяты, если субъект не может исполнять их из-за "стихийного бедствия, катастрофы или иной чрезвычайной ситуации", если это обусловлено "обеспечением обороны страны и безопасности государства" или необходимостью "реализации международных или общенациональных мероприятий". Основанием для изъятия также станет нарушение при их реализации или возможность обеспечить сокращение расходов федерального и регионального бюджетов. Если данные полномочия были "субделегированы" регионом на муниципальный уровень, они будут также изыматься.

Белый дом объявил об инвентаризации полномочий субъектов РФ год назад. Представляя в Совете Федерации основы региональной политики, вице-премьер Дмитрий Козак называл главной проблемой нехватку ресурсов: "Все чащепредлагают вернуть на федеральный уровень ряд полномочий, особенно социального характера, в связи с недостаточностью ресурсов". Господин Козак говорил, что "регионы исполняют более 500 полномочий, которые переданы различными законами без определенного статуса и источников финансирования: то ли они собственные и выполняются за счет региональных бюджетов, то ли делегированные и должны финансироваться из федерального бюджета". До этого сенаторы, ссылаясь на данные Минюста, указывали, что регионы исполняют около 400 собственных и делегированных центром полномочий, а их количество за десять лет возросло почти в два раза, причем без передачи "достаточных источников их финансового обеспечения". Еще сложнее ситуация в муниципалитетах.

Законопроект принципиально не меняет отношений между центром и регионами, зато позволяет изымать полномочия по решению президента или правительства "на основании мотивированного обращения" главы субъекта, в том числе совместного с федеральным ведомством. Вместе с полномочиями на федеральный уровень будет передано имущество, которое использовалось для их реализации, также будет прекращено предоставление субвенций, а "возврат их неиспользованных остатков в федеральный бюджет" произойдет "в месячный срок".

По информации газеты, экспертное управление президента обращало внимание на то, что положение о сроках изъятия требует "дополнительного обоснования". В Минюсте сообщили "Коммерсанту", что "на момент внесения законопроекта в Госдуму неурегулированных разногласий с администрацией президента РФ по положениям и обоснованию законопроекта не имелось". В ведомстве пояснили, что изъятие переданных полномочий на более короткий срок "не представляется целесообразным в связи с необходимостью перераспределения" финансов, а также передачи имущества. Более продолжительный срок изъятия не будет соотноситься с основаниями "для их изъятия, которые связаны с необходимостью решения оперативных вопросов".