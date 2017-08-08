В России появилась возможность умерить аппетиты кредиторов

8 августа. FINMARKET.RU - Президент России подписал Закон "О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Речь в нем идет о финансовых сделках. Новации, прописанные в этом законе, который вступит в силу 1 июня 2018 года, касаются огромного количества людей - от рядовых граждан, берущих займы и кредиты, до представителей большого бизнеса. О том, как новый закон усилит защиту людей при общении с банками, чем будут интересны и полезны новые финансовые инструменты, такие, как общий семейный счет, и о других нововведениях "Российской газете" рассказал один из авторов закона, председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

В частности, по словам Крашенинникова, речь в законе идет о процентах за пользование займом в сфере непрофессиональных долговых отношений. То есть, когда договор займа заключен с лицом, не осуществляющим профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов. Если проценты по такому договору в два и более раза превышают обычно взимаемые в подобных случаях проценты и чрезмерно обременительны для должника, то судом выплаты по договору могут быть снижены.

"Возможность уменьшения в судебном порядке "ростовщических процентов" позволит наконец умерить аппетиты многих кредиторов-"ростовщиков" и защитить права граждан", - говорит Крашенинников.

Вводится дифференцированное регулирование займа в зависимости от цели займа, устанавливая особую защиту интересов граждан. При регулировании потребительских кредитов и займов, выдаваемых гражданам, закрепляется приоритет Закона о потребительском кредите (займе). Кроме того, станет возможным досрочный возврат гражданином суммы займа без согласия кредитора - полностью или частично.

Будут четко ограничены условия для взимания комиссий. С граждан-заемщиков комиссии могут взиматься только в тех пределах, которые установлены действующим законом о потребительском кредите (займе).