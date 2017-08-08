В правительстве обсуждают субсидии авиаперевозок

8 августа. FINMARKET.RU - Резкое падение спроса на внутренние туры заставило российские власти вернуться к обсуждению необходимости субсидирования авиаперевозок для туроператоров. Вице-премьер Виталий Мутко поручил Минтрансу вместе с Минкультом и Минфином к 10 октября представить правительству предложения по субсидированию групповых авиаперевозок, входящих в состав турпакетов на внутренних направлениях. Об этом сообщила вчера Ассоциация туроператоров России. По словам ее исполнительного директора Майи Ломидзе, поручения были сформулированы по итогам встречи вице-премьера с представителями туррынка, прошедшей в конце июля, и разосланы вчера.

По данным одного из участников туррынка, участвовавшего во встрече с Виталием Мутко, на субсидирование авиаперевозок планируется выделить 1 млрд руб., пишет "Коммерсант". "По оценкам отрасли, это позволит дополнительно привезти на российские курорты около 200 тыс. человек",— добавил собеседник газеты.

Субсидирование авиаперевозок в Крым и Краснодарский край обсуждается с 2015 года. Но до сих пор речь шла только о рейсах, выполняемых в межсезонье. Теперь, говорит М.Ломидзе, возникла необходимость снизить стоимость перелетов в июне и сентябре. «Это нужно, чтобы поддержать существующий поток из-за наметившегося спада»,— говорит она, добавляя, что субсидироваться смогут не только чартерные, но и регулярные перевозки.

Ранее туроператоры сообщали, что продажи организованных туров по России в этом году сократились на 20%. Это уже заставило некоторые компании скорректировать обнародованные ранее цены и объемы продаж.

Субсидирование авиаперевозок не единственное поручение вице-премьера в сфере транспорта. Он также обратился в Минтранс, Минкульт, Росавиацию и Ростуризм с указанием представить предложения о повышении ответственности авиаперевозчиков за реализацию чартерных программ.

Виталий Мутко поручил министерствам также проработать возможность применения к отелям льготных ставок по НДС и субсидирование кредитов для строительства и реконструкции гостиниц.