Покупатели квартир стали брать потребительские займы

8 августа. FINMARKET.RU - Некоторые банки заявляют суммы кредитования по потребительским кредитам до 20 миллионов рублей и срок кредитования до 25 лет. Ряд некрупных банков предлагает по таким займам ставки в районе 8-10%, что даже ниже, чем по ряду ипотечных предложений. Главное отличие в том, что при ипотечном кредите банк аккредитует объект недвижимости, тем самым проверяя, стоит ли давать деньги на его покупку. И вердикт банка не всегда положительный. Если, к примеру, объект первичной недвижимости банком не аккредитован, а покупателю ой как хочется его приобрести, он может взять потребительский кредит. В этом случае заемщик не обязан согласовывать сделку с банком. Правда, проверка ее юридической чистоты становится заботой самого покупателя.

"Преимуществами такого кредита по сравнению с ипотекой является отсутствие первоначального взноса и необходимости подтверждать цель", - сообщили "Российской газете" в пресс-службе Сбербанка. Можно сказать, что это кредит для тех, кто берет недвижимость, не имея денег.

Несколько миллионов по потребительскому кредиту можно получить без залога, что невозможно сделать при ипотечном кредите. По крупным кредитам залог обязателен. Но по ипотечному - это всегда приобретаемый объект. А по потребительскому нет.

В потребительском кредите залогом может выступать также имеющееся жилье, другое дорогостоящее имущество: дача, коттедж, земля, автомобиль или яхта. Лишь бы стоимость залога устраивала банк. Отсутствие обременения на приобретаемый объект дает большую свободу обращения с ним.

Потребительский кредит удобен для собственников инвестиционных квартир, если они намерены реализовать их в какой-то определенный, наиболее выгодный для продажи момент. Или если собственник не собирается жить в квартире весь срок кредитования. Отсутствие обременения упрощает улучшение жилищных условий без согласования своих планов с банком. Кроме того этот вариант подходит тем, у кого уже есть существенная сумма на покупку квартиры. Тогда остаток легче взять как потребительский кредит, минуя многие бюрократические процедуры.

Однако не каждая недвижимость может стать предметом залога, ее стоимость имеет огромное значение. Размер кредита ограничен стоимостью закладываемой квартиры. Чаще всего банки готовы дать от 90 до 70% от стоимости закладываемой недвижимости. При этом сумма займа зависит от приобретаемого объекта (банк все равно хочет иметь свое веское слово при одобрении объекта покупки). Как правило, кредит больше на первичные объекты жилой недвижимости - до 90% от стоимости залога. И меньше на загородный дом или коммерческую недвижимость - около 50% цены залога.

В целом можно признать, что потребительскиеберут те, кто не вписывается в стандартные условия банков, предъявляемые к ипотечным заемщикам. Что невольно наталкивает на сравнение с валютными ипотечниками, которые также брали кредиты в иностранный валюте как альтернативу классической ипотеке, под условия которой не подходили.