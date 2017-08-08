В России стали находить больше нелегальных лекарств

8 августа. FINMARKET.RU - В 2016 году количество уничтоженных фальсифицированных, контрафактных и недоброкачественных лекарственных средств увеличилось в 2,7 раза по сравнению с 2015 годом. В 2016 году на территории России было уничтоженное 7,2 млн упаковок лекарственных средств, а в 2015 году — лишь 2,7 млн. Об этом "Известиям" рассказали в Росздравнадзоре. Согласно действующему законодательству, уничтожению подлежат недоброкачественные препараты,и контрафакт.

По словам представителей Росздравнадзора, за весь 2016 год ненадлежащими были признаны 3,8 тыс. серий лекарственных средств 2,6 тыс. торговых наименований. При этом в ведомстве добавили, что в 2017 году наблюдается снижение количества выявленных некачественных медикаментов, отметив, что данных о количестве уничтоженных упаковок в нынешнем году в ведомстве пока нет.

По данным ведомства, в прошлом году количество проверок по сравнению с предыдущими годами увеличилось: было проведено 5,9 тыс. проверок — почти на 20% больше, чем годом ранее (в 2015-м служба провела почти 5 тыс. контрольных выездов).

В отчете Росздравнадзора о выявлении недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средств указано, что с 1 июля 2015 года в РФ вступили в силу поправки в ФЗ "Об обращении лекарственных средств". В соответствии с ними разрешен выборочный контроль качества препаратов, а также проверки без предварительного уведомления субъектов обращения лекарственных средств о проведении внеплановых проверок при их согласовании с органами прокуратуры.

Глава "Аптечной гильдии" Елена Неволина отметила, что уровень качества работы Росздравнадзора заметно вырос, также повысился и самоконтроль среди производителей, подающих властям заявки об уничтожении бракованных лекарств.

Производители же, в свою очередь, считают, что увеличение количества недоброкачественной продукции связано с экономическими причинами.

"Государство проводит определенную политику сдерживания роста цен. Но при этом затраты на производство не уменьшились, а с учетом нестабильного курса рубля увеличились. Поэтому некоторые недобросовестные производители используют дешевое, некачественное сырье или ампулы, что в дальнейшем сказывается на качестве препарата", — рассказал "Известиям" исполнительный директор фармкомпании "Полисан" Евгений Кардаш.