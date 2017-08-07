.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   В суд поступил первый иск по реновации в Москве
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НОВОСТИ В СЕТИ
.

07 августа 2017 года 10:35

В суд поступил первый иск по реновации в Москве

 0  
Сергей Бобылев/ТАСС
Сергей Бобылев/ТАСС
7 августа. FINMARKET.RU - Опубликованный на прошлой неделе список из 5144 домов, попавших в программу реновации, не окончательный. В московские суды могут поступить сотни исков с оспариванием результатов голосования: недовольные есть как среди жильцов домов, попавших под снос, так и среди тех, кто не попал, говорят активисты и подтверждают чиновники. Первый иск от желающих выйти из программы реновации был подан на прошлой неделе.

Так, 3 августа в Кузьминский районный суд Москвы поступил иск от собственников помещений в доме по ул. Академика Скрябина, 25/1, корп. 2, к правительству Москвы, сообщил "Ведомостям" сотрудник канцелярии суда и подтвердили два жителя дома. Истцы просят признать недействительным включение дома в перечень голосования по программе реновации. Речь идет о построенной по индивидуальному проекту в 1962 г. кирпичной пятиэтажке, рассказал "Ведомостям" один из истцов.

Дом не отвечает характеристикам, предусмотренным законом о реновации: он не является типовой хрущевкой и находится в хорошем состоянии, а значит, не отвечает критериям программы, объясняет собеседник "Ведомостей". "Наш дом находится в обжитом районе, прямо в парке Кузьминки, место очень хорошее, "износ дома" только 42%, здание даже не требует полного капремонта, поэтому истцы против реновации", - объясняет владелец другой квартиры в доме.

Об иске жильцов дома на ул. Академика Скрябина префектуре Юго-Восточного округа и мэрии пока не известно, возражают чиновник мэрии и сотрудник префектуры Юго-Восточного округа. Но то, что претензии к итогам голосования есть, для чиновников не секрет. Особенно много жалоб на результаты голосования общих собраний собственников (ОСС) жилья, по результатом которого в реновацию вошло 1082 дома. Наверняка будут и иски, признают они. Этого же ждут и юристы.

"Из того, что мы увидели на собраниях, а также из обращений к нашему проекту мы сделали вывод, что подавляющее большинство собраний, по итогам которых дома включались в программу реновации, проходили с нарушениями", - отмечает соучредитель "Московского активиста" Юрий Иванов. Среди самых распространенных - отказ предъявить документы, дающие право голоса, отсутствие доверенностей от собственника помещений, заранее подготовленный лист регистрации участников собрания с уже вписанными фамилиями участников и заранее сформированная счетная комиссия, перечисляет он

В случае проведения повторных ОСС "Московский активист" рекомендует обязательно приходить на них с компетентным юристом, обязательно проводить видеосъемку и в случае потасовок и очевидных фальсификаций вызывать полицию.

В каждом конфликтном случае власти готовы разбираться отдельно, обещает представитель мэрии. Сами жители могут обжаловать решения ОСС в суде, отмечает он.

Как считает чиновник мэрии, люди могут судиться и за включение в программу сноса, и таких может оказаться очень много. В программу пришлось взять 69 девятиэтажек. Просились даже несколько 12-этажных домов, но им пришлось отказать - они не подходят под критерии программы, говорит он. По его данным, жители нескольких сотен домов готовят иски об оспаривании решений ОСС, по которым их дома исключили из программы.


Опубликовано Финмаркет
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    Москва,  реновация,  иски,  суды

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.
.