В суд поступил первый иск по реновации в Москве

7 августа. FINMARKET.RU - Опубликованный на прошлой неделе список из 5144 домов, попавших в программу реновации, не окончательный. В московскиемогут поступить сотни исков с оспариванием результатов голосования: недовольные есть как среди жильцов домов, попавших под снос, так и среди тех, кто не попал, говорят активисты и подтверждают чиновники. Первый иск от желающих выйти из программы реновации был подан на прошлой неделе.

Так, 3 августа в Кузьминский районный суд Москвы поступил иск от собственников помещений в доме по ул. Академика Скрябина, 25/1, корп. 2, к правительству Москвы, сообщил "Ведомостям" сотрудник канцелярии суда и подтвердили два жителя дома. Истцы просят признать недействительным включение дома в перечень голосования по программе реновации. Речь идет о построенной по индивидуальному проекту в 1962 г. кирпичной пятиэтажке, рассказал "Ведомостям" один из истцов.

Дом не отвечает характеристикам, предусмотренным законом о реновации: он не является типовой хрущевкой и находится в хорошем состоянии, а значит, не отвечает критериям программы, объясняет собеседник "Ведомостей". "Наш дом находится в обжитом районе, прямо в парке Кузьминки, место очень хорошее, "износ дома" только 42%, здание даже не требует полного капремонта, поэтому истцы против реновации", - объясняет владелец другой квартиры в доме.

Об иске жильцов дома на ул. Академика Скрябина префектуре Юго-Восточного округа и мэрии пока не известно, возражают чиновник мэрии и сотрудник префектуры Юго-Восточного округа. Но то, что претензии к итогам голосования есть, для чиновников не секрет. Особенно много жалоб на результаты голосования общих собраний собственников (ОСС) жилья, по результатом которого в реновацию вошло 1082 дома. Наверняка будут и, признают они. Этого же ждут и юристы.

"Из того, что мы увидели на собраниях, а также из обращений к нашему проекту мы сделали вывод, что подавляющее большинство собраний, по итогам которых дома включались в программу реновации, проходили с нарушениями", - отмечает соучредитель "Московского активиста" Юрий Иванов. Среди самых распространенных - отказ предъявить документы, дающие право голоса, отсутствие доверенностей от собственника помещений, заранее подготовленный лист регистрации участников собрания с уже вписанными фамилиями участников и заранее сформированная счетная комиссия, перечисляет он

В случае проведения повторных ОСС "Московский активист" рекомендует обязательно приходить на них с компетентным юристом, обязательно проводить видеосъемку и в случае потасовок и очевидных фальсификаций вызывать полицию.

В каждом конфликтном случае власти готовы разбираться отдельно, обещает представитель мэрии. Сами жители могут обжаловать решения ОСС в суде, отмечает он.

Как считает чиновник мэрии, люди могут судиться и за включение в программу сноса, и таких может оказаться очень много. В программу пришлось взять 69 девятиэтажек. Просились даже несколько 12-этажных домов, но им пришлось отказать - они не подходят под критерии программы, говорит он. По его данным, жители нескольких сотен домов готовят иски об оспаривании решений ОСС, по которым их дома исключили из программы.