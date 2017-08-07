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07 августа 2017 года 09:35
Время отдыха между рабочими сменами установит работодатель
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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
7 августа. FINMARKET.RU - Минтруд России хочет отдать на откуп работодателям право устанавливать время отдыха между рабочими сменами. Сейчас продолжительность отдыха после окончания трудового дня или смены должна быть не менее двойной продолжительности времени работы в предшествующий отдыху день. Это правило закреплено еще постановлением Совета народных комиссаров в 1929 году. С тех пор минуло почти 90 лет, а в производственных процессах произошли глобальные изменения. И рабочая неделя у нас сейчас не непрерывная, а с двумя выходными. "Норма в этом постановлении изначально касалась определенной категории сотрудников и предприятий. Однако сейчас на практике она воспринимается как действующая в отношении всех работников, поскольку конкретизирующие ее действие нормы были отменены еще в 70-х годах прошлого века", - пояснил "Российской газете" управляющий партнер коллегии адвокатов Владимир Старинский. Рабочий день в большинстве организаций и ведомств сейчас начинается в 9.:0 и заканчивается в 18:00. Как и предписывает Трудовой кодекс, он длится 8 часов (плюс перерыв на обед). Остальные 16 часов в сутки отданы на отдых. Как раз вдвое больше отработанного времени. По мнению Минтруда, отмена старого постановления никоим образом не ущемит права работников. Для них все останется, как и прежде. "В статье 107 Трудового кодекса содержится понятие "ежедневный (междусменный) отдых", однако порядок его предоставления и длительность не урегулированы, - поясняет В.Старинский. - Как правило, это определяется порядками внутреннего трудового распорядка, графиками смены, иными локальными нормативными актами, а также ведомственными актами, например, Положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха работников, осуществляющих управление воздушным движением гражданской авиации РФ. Следовательно, каждое предприятие или ведомство само определяет необходимость введения таких правил". Требование к продолжительности ежедневного отдыха установлено и пунктом 10.24 Санитарно-эпидемиологических правил. По нему продолжительность ежедневного отдыха между сменами должна быть вдвое больше продолжительности работы. А меньший отдых (но не менее 8 часов) допустим только при чрезвычайной ситуации (аварийные работы). Как поясняют юристы, норма применяется лишь при сменной работе, то есть когда люди работают сутками. Но в любом случае нигде точных норм отдыха нет. По мнению профессора кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любови Храпылиной, то, что убирают устаревшие нормы, хорошо. Но норма норме рознь. "Чередование рабочего времени и отдыха - очень важный момент. Чтобы избежать неверных толкований закона и пресечь различные злоупотребления со стороны работодателей, нужно просто четко прописать в кодексе продолжительность отдыха между трудовой деятельностью для всех категорий работников", - считает она.
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