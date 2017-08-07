Время отдыха между рабочими сменами установит работодатель

7 августа. FINMARKET.RU -России хочет отдать на откуп работодателям право устанавливать время отдыха между рабочими сменами. Сейчас продолжительность отдыха после окончания трудового дня илидолжна быть не менее двойной продолжительности времени работы в предшествующий отдыху день. Это правило закреплено еще постановлением Совета народных комиссаров в 1929 году. С тех пор минуло почти 90 лет, а в производственных процессах произошли глобальные изменения. И рабочая неделя у нас сейчас не непрерывная, а с двумя выходными.

"Норма в этом постановлении изначально касалась определенной категории сотрудников и предприятий. Однако сейчас на практике она воспринимается как действующая в отношении всех работников, поскольку конкретизирующие ее действие нормы были отменены еще в 70-х годах прошлого века", - пояснил "Российской газете" управляющий партнер коллегии адвокатов Владимир Старинский.

Рабочий день в большинстве организаций и ведомств сейчас начинается в 9.:0 и заканчивается в 18:00. Как и предписывает Трудовой кодекс, он длится 8 часов (плюс перерыв на обед). Остальные 16 часов в сутки отданы на. Как раз вдвое больше отработанного времени.

По мнению Минтруда, отмена старого постановления никоим образом не ущемит права работников. Для них все останется, как и прежде.

"В статье 107 Трудового кодекса содержится понятие "ежедневный (междусменный) отдых", однако порядок его предоставления и длительность не урегулированы, - поясняет В.Старинский. - Как правило, это определяется порядками внутреннего трудового распорядка, графиками смены, иными локальными нормативными актами, а также ведомственными актами, например, Положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха работников, осуществляющих управление воздушным движением гражданской авиации РФ. Следовательно, каждое предприятие или ведомство само определяет необходимость введения таких правил".

Требование к продолжительности ежедневного отдыха установлено и пунктом 10.24 Санитарно-эпидемиологических правил. По нему продолжительность ежедневного отдыха между сменами должна быть вдвое больше продолжительности работы. А меньший отдых (но не менее 8 часов) допустим только при чрезвычайной ситуации (аварийные работы). Как поясняют юристы, норма применяется лишь при сменной работе, то есть когда люди работают сутками. Но в любом случае нигде точных норм отдыха нет.

По мнению профессора кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любови Храпылиной, то, что убирают устаревшие нормы, хорошо. Но норма норме рознь. "Чередование рабочего времени и отдыха - очень важный момент. Чтобы избежать неверных толкований закона и пресечь различные злоупотребления со стороны работодателей, нужно просто четко прописать в кодексе продолжительность отдыха между трудовой деятельностью для всех категорий работников", - считает она.