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07 августа 2017 года 09:05

На госслужбу - по контракту

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Евгений Асмолов/ТАСС
Евгений Асмолов/ТАСС
7 августа. FINMARKET.RU - Российские министерства смогут привлекать на госслужбу профильных специалистов из коммерческих структур. На время реализации проектов с ними будут заключаться срочные служебные контракты. Соответствующие поправки в закон "О государственной гражданской службе РФ" разрабатывает Минэкономразвития РФ.

В пресс-службе министерства "Известиям" подтвердили разработку соответствующего законопроекта, заявив, что документ предполагает введение особого порядка оплаты труда госслужащим за выполнение "особо важных и сложных заданий, в том числе проектной деятельности". Речь, в частности, идет о привлечении на госслужбу профильных специалистов - в том числе из различных коммерческих структур - для реализации ведомствами "приоритетных задач".

"С ними будут заключаться срочные служебные контракты с положениями о сроках и размере оплаты труда. При этом в отношении таких специалистов будут установлены соответствующие показатели эффективности (KPI), которых необходимо будет достичь в установленные сроки", - пояснили в пресс-службе Минэкономразвития.

Количество специалистов, по словам представителя Минэкономразвития, будет устанавливаться в отношении каждого министерства индивидуально, в зависимости от конкретных целей и задач ведомства.

Для тех, кто занят в министерствах на постоянной основе, законопроект предусматривает единый подход по выплате премий - их размер будет утвержден соответствующим актом правительства. При этом в Минэкономразвития подчеркивают, что "на гражданского служащего, оплата труда которого осуществляется в особом порядке, не будут распространяться положения, предусматривающие единый порядок выплаты премий, и наоборот".

В Минфине "Известиям" сообщили, что разработанный Минэкономразвития законопроект был внесен на рассмотрение ведомства в июне 2017 года. "В настоящее время осуществляется проработка вопросов, содержащихся в данном законопроекте", - уточнили в Минфине.

В случае принятия законопроекта предложенные Минэкономразвития изменения вступят в силу в июне 2018 года.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  госслужба,  контракт

 
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