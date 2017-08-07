Минфин доработал идею либерализации системы ОСАГО

7 августа. FINMARKET.RU - Не успели российские страховщики и автомобилисты оценить эффект "ремонтной" реформы, стартовавшей в конце апреля, какпредложил новые масштабные изменения, которые в конечном итоге должны привести к либерализации этого рынка и отказу государства от тарифного регулирования "автогражданки", пишет "Коммерсант"

По проекту Минфина регулятор будет устанавливать только общие границы базового тарифа, а страховщик в зависимости от характеристик автомобиля, целей его использования и вида собственника сможет самостоятельно определять конкретное значение тарифа. Для этого компания сможет вводить ряд понижающих коэффициентов, зависящих, например, от манеры вождения, - проект предусматривает установку страховщиком устройств телематики (средств, отслеживающих стиль езды) на автомобиль клиента. Коэффициент мощности и территориальный коэффициент Минфин предлагает удалить из формулы расчета конечной цены полиса - вместо них предлагается ввести коэффициент нарушения ПДД, учитывающий превышения скорости более чем на 60 км в час, выезды на встречную полосу, проезды на красный, вождение в нетрезвом виде и т. д. Согласно поправкам, максимальный размер страховой премии по ОСАГО не сможет превышать трехкратное значение базовой ставки тарифа.

При этом министерство не отказалось от заявленной ранее идеи выпустить на рынок 3 вида полисов: с лимитами выплат 500 тыс. руб. по вреду жизни и здоровью и 400 тыс. руб. по имуществу (такие действуют сейчас), а также варианты с выплатами в 1 млн руб. по жизни и 1 млн руб. по имуществу и 2 млн руб. по жизни и 2 млн руб. по имуществу.

Как следует из текста проекта, страховщик будет не вправе отказать клиенту в заключении договора по выбранному им варианту или навязывать альтернативу. Водителям предлагается также дать возможность приобретать полис на срок больше года.

Размер неустойки, которую страховщик заплатит за просрочку направления клиенту мотивированного отказа в выплате, составит 200 руб. в день, но не более 10 тыс. руб. В целом, как говорится в пояснительной записке к проекту, изменения направлены на "повышение качества удовлетворения потребностей страхователей" и "продолжение вектора перехода от жесткого регулирования к регулированию, обеспечивающему условия для конкуренции страховщиков не только по цене, но и неценовым факторам".

Идеи Минфина вызвали ожидаемое недовольство страховых компаний. По информации "Ъ", правление Российского союза автостраховщиков (РСА) уже отправило свои предложения к проекту в Минфин. Как следует из таблицы поправок от страхового сообщества, союз возражает против повышения лимитов до 1-2 млн руб., настаивая на сохранении нынешних 400-500 тыс. руб. Страховщики видят риски мошенничества со стороны клиентов при продаже "улучшенных" полисов. Кроме того, рынок настаивает на сохранении коэффициентов мощности и территорий, утверждая, что они могут быть исключены только при окончательно свободных тарифах. Максимальный размер цены полиса в РСА хотят ограничить не трех-, а пятикратным значением базовых тарифов. Страховщики также выступают за самостоятельное распоряжение повышающими коэффициентами (например, при нарушении ПДД) и настаивают на исключении из проекта многолетних договоров, мотивируя это тем, что потребуется глобальный перерасчет тарифов. Кроме того, рынку не нравится установка за свой счет средств телематики на автомобиль клиента.