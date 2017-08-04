Инфляция в июле замедлилась до 0,1%, свидетельствуют данные Росстата. Аналитики ожидали рост цен на уровне 0,4%. Годовая инфляция упала до 3,9%, оказавшись впервые ниже таргета

4 августа. FINMARKET.RU - В июле 2017 года инфляция составила 0,1%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). Рост потребительских цен замедлился после повышения на 0,6% в июне, на 0,4% в мае и на 0,3% в апреле. С начала годы цены выросли на 2,4%.

В июле 2016 году инфляция составляла 0,5%, с начала года - 3,9%.

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в прошлом месяце подешевели на 1%. Рост цен на непродовольственные товары равнялся 0,1%. Цены на услуги увеличились на 1,6%.

В июле в 8 субъектах Российской Федерации потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,5% и более. Значительный прирост цен на них отмечен в Республике Ингушетия - 1,3% (в результате увеличения цен на продукты питания на 2,3%) и в Тюменской области - 0,7% (в результате удорожания услуг на 1,4%).

Вместе с тем в 32 субъектах РФ потребительские товары и услуги подешевели на 0,1-1,2% в результате снижения цен на продукты питания на 0,7-3,2%. Наиболее заметное удешевление товаров и услуг отмечалось на потребительском рынке республик Дагестан и Калмыкия - на 1,2% и 0,9% соответственно.

В Москве и в Санкт-Петербурге индекс потребительских цен за месяц составил 100,3% (с начала года - 103,4% и 103,6% соответственно).

Инфляция в июле оказалась ниже ожиданий аналитиков. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, равнялся 0,4% за месяц.

На замедление инфляции повлияло снижение цен на продовольственные товары.

В годовом выражении инфляция в прошлом месяце упала до 3,9%, оказавшись ниже таргета на 0,1 п.п., после в 4,4% в июне. Эксперты ожидали, что инфляция в годовом выражении замедлится лишь до 4,2%.

Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2017 году на уровне 3,8%.

ЦБ РФ прогнозирует, что инфляция в РФ в текущем году может оказаться чуть ниже таргета в 4,0%.

Прогноз аналитиков по инфляции на 2017 год из-за июньского роста и ослабления рубля в конце июля вырос до 4,1% и опять незначительно превышает таргет (по опросу месяц назад - 3,9%) . Ожидания на 2018 год также увеличились и составляют 4,3% (4,1% по опросу месяц назад). Однако после низкой инфляции в прошлом месяце эксперты могут опять пересмотреть свои прогнозы.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце июля 2017 года составила 4066,8 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 3,9%, или на 166,4 руб. С начала года корзина подорожала на 10,2%.

Самым дорогим минимальный продуктовый набор в прошлом месяце оставался на Чукотке (9284,5 руб.), в Магаданской области (6775,3 руб.), в Камчатском крае (6343,2 руб.), в Якутии (6330,3 руб.), на Сахалине (5427,1 руб.).

Самым дешевым в прошлом месяце продуктовый набор оказался в Липецкой области (3382,5 руб.), в Саратовской области (3389,3 руб.), в Белгородской области (3409,1 руб.), в Курской области (3453,6 руб.), в Мордовии (3497,3 руб.).

Стоимость набора в Москве в конце июля составила 5010,8 рубля и за месяц снизилась на 3,4% (с начала года - выросла на 12,5%), в Санкт-Петербурге - 4937,1 рубля и снизилась на 1,8% (с начала года - увеличилась на 10,9%).

В июле снижение цен отмечалось на треть наблюдаемых видов продовольственных товаров

Существенное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, цены на капусту белокочанную снизились на 34,5%, картофель - на 21,2%, свёклу, помидоры, огурцы, бананы и лимоны- на 8,3-15,2%. Одновременно цены на апельсины и яблоки увеличились на 8,0% и 6,4% соответственно.

В группе рыбопродуктов рыба живая и охлажденная подешевела на 1,1%. Вместе с тем на 0,4-0,6% стали дороже икра лососевых рыб отечественная, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, а также консервы рыбные натуральные с добавлением масла.

Из наблюдаемых видов круп наиболее значительное снижение цен отмечалось на крупу гречневую- на 2,5%. При этом рис подорожал на 0,3%.

Одновременно цены на национальные сыры и брынзу, мёд и мороженое выросли на 0,4-0,8%. Кроме того, на 0,4% стал дороже обед в столовой, кафе, закусочной