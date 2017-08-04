Вкладам добавили оптимизма - АСВ улучшило прогноз

4 августа. FINMARKET.RU - Прогнозы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по росту вкладов на конец года оказались куда оптимистичнее, чем недавние прогнозы ЦБ: 7% против 2–4%. Оптимизм АСВ не разделяют ни аналитики, ни банкиры, а экономисты считают подобный рост возможным только за счет валютной переоценки, пишет "Коммерсантъ"

Как сообщили “Ъ” вчера в АСВ, по оценкам агентства, в 2017 году рост объема вкладов в банках может составить около 7%. Согласно данным ЦБ на 1 января 2017 года, объем вкладов (включая средства на счетах до востребования) составлял 24,2 трлн руб. Таким образом по итогам года объем средств населения на счетах и вкладах в банках может вырасти на 1,69 трлн руб.

Схожийбыл у ЦБ в начале текущего года — прирост объема вкладов на 7–9% за год. Однако в июне Банк России определил новый ориентир — 2–4% за год (см. “Ъ” от 19 июня). Причиной пересмотра прогноза стала крайне слабая сберегательная активность населения в первые пять месяцев года — прирост вкладов составил всего 0,3%. Тогда в АСВ ожидания ЦБ разделяли.

Чем вызвано изменение прогноза сейчас, в АСВ не пояснили. Однако статистика показывает, что июнь внес существенные корректировки в динамику вкладов: их объем увеличился на 2,6% (в итоге за полгода прирост составил 2,9%). Часть июньского роста обеспечила валютная переоценка, за месяц доллар укрепился к рублю на 4,5%, учитывая, что на валюту приходится около четверти всего объема депозитов граждан, вклад переоценки в рост можно оценить немногим более чем в 1 процентный пункт.

Несмотря на сильные июньские результаты, участники рынка и эксперты сходятся во мнении, что ожидания АСВ завышены.