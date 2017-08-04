Россияне смогут платить по счетчикам за общедомовые нужды

4 августа. FINMARKET.RU - Начисление платежей за услугина общедомовые нужды по приборам учета стало приоритетным. Документ, устанавливающий это правило, публикует "Российская газета" . Он вступил в силу 30 июля. До сих пор жильцы оставались во власти управляющей компании, которая и решала, по каким правилам люди будут платить. Тем, кому были установлены высокие нормативы, этот закон позволит существенно экономить на коммунальных платежах, другие смогут выбрать, как им платить выгоднее.

По новым правилам если в доме есть счетчики, тона общедомовые нужды (ОДН) должны считаться по ним. Но собственники квартир получают право провести собрание и выбрать другой способ расчета платы за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды из числа предлагаемых законом. Поправки стали реакцией на запросы граждан, отметил глава Минстроя Михаил Мень.

Многим эта норма позволит сэкономить. "По нашему мониторингу регионы используют три разные методики для расчета нормативов. Где-то они достаточно низкие, и людям выгодно платить по ним. Но много регионов, где с начала года платежи на общедомовые нужды выросли", - рассказывает исполнительный директор неправительственной организации "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. Проведенный организацией мониторинг показал, что в ряде регионов платежи на общедомовые нужды выросли на 200-500 рублей. В некоторых регионах ситуацию удалось урегулировать и вернуть суммы платежей на приемлемый уровень. Но в основном пристальное внимание было уделено наиболее вопиющим случаям завышения сумм ОДН.

Теперь собственники смогут провести собрание и выбрать наиболее подходящий им способ начисления платежей. Однако Разворотнева не исключила, что у собственников помещений в многоквартирных домах, где нормативы низкие, могут возникнуть конфликты с управляющими компаниями, которые по закону должны доплачивать за потребленные жильцами ресурсы сверх норматива.

В Минстрое считают, что расчет ОДН на основе показаний приборов учета будет получать все большее распространение. Этому будет способствовать то, что федеральным законом в перечень работ по капремонту включена установка комплексной автоматизированной системы учета ресурсов. Такие системы позволяют исключить потери и недостачи из счетов всех жильцов, повысить прозрачность начисления ОДН по каждому техническому устройству, установленному в доме, снимать показания с них намного проще - данные автоматически передаются поставщикам ресурсов.

Сейчас такие системы устанавливаются во многих многоквартирных домах при строительстве нового жилья. Опыт установки этих систем в уже построенных домах есть в Москве, Республиках Татарстан и Чувашия.