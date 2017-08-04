Рост цен на лекарства превысил инфляцию в три раза

4 августа. FINMARKET.RU - Подорожание лекарств не из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов) в 2017 году более чем в три раза превысило инфляцию. Рост цен на препараты за первое полугодие составил 7,6%. Эксперты считают, что аптеки таким образом стараются компенсировать убытки из-за регулирования цен на категорию ЖНВЛП, а также из-за падения спроса нав летний период и нестабильного курса рубля, пишут "Известия".

Рост стоимости лекарственных препаратов на 7,6% зафиксировали в Росздравнадзоре — речь идет о медикаментах, не входящих в перечень ЖНВЛП. В ведомстве «Известиям» рассказали, что подорожание, в 3,3 раза превысившее инфляцию, произошло за первые шесть месяцев 2017 года.

В Росздравнадзоре также подчеркнули, что препараты разных ценовых категорий дорожали с разной интенсивностью. Так, на 1,8% вырослина медикаменты стоимостью до 50 рублей, на 7,9% — на сегмент ценовой категории от 50 до 500 рублей и на 7,9% — на лекарственные препараты дороже 500 рублей.

Цены на лекарственные средства, не входящие в перечень ЖНВЛП, производители, посредники и аптеки определяют самостоятельно. Цены же на препараты из перечня ЖНВЛП с 2009 года регулируются государством — список таких лекарств ежегодно утверждается правительством.