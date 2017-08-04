Вслед за восемью крупнейшими банкам из АРБ могут выйти и другие

4 августа. FINMARKET.RU -вокруг Ассоциации российских банков (АРБ) не получил мирного разрешения. За восемью крупнейшими банками, заявившими о готовности выйти из, намерены последовать ряд других игроков, пишет "Коммерсант". Добровольно покинуть свой пост Гарегин Тосунян все-таки не захотел. "С учетом этого сейчас обсуждается исход из АРБ еще ряда крупных банков,- говорит топ-менеджер одного банка из числа участников процесса.- На прошлой неделе инициативная группа крупнейших банков, заявившая о разрыве с АРБ (Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Альфа-банк, ФК "Открытие", Бинбанк, Россельхозбанк и Газпромбанк), начала переговоры с рядом банков о том, чтобы привлечь их на свою сторону в ассоциации "Россия"". Окончательное решениедолжны принять на днях.

По информации источников газеты, речь идет о банках "АК Барс", "Зенит" и его дочернем Липецккомбанке, Совкомбанке, Абсолют-банке, Связь-банке и Росевробанке. "Этим банкам обещана активная роль при реформировании ассоциации "Россия" и эксклюзивные места в совете ассоциации",- уточнил знакомый с ситуацией банкир. 18 августа должно состояться внеочередное собрание ассоциации "Россия", на котором планируется обсудить параметры реформы ассоциации. Президентом ассоциации, как ранее сообщал "Коммерсанта", планируется утвердить первого зампреда ЦБ Георгия Лунтовского (с 1 сентября он покидает ЦБ), а главой совета директоров - Анатолия Аксакова.

Принципиальный момент реформы - установка некоего входного ценза для участников ассоциации с тем, чтобы она представляла интересы устойчивых банков. "Эти требования будут относиться ко всем, и мы обсудим, что взять в основу критериев устойчивости. Это может быть рейтинг, например,- говорит один из участников дискуссии.- Безусловно, это затронет и нынешних участников "России", поэтому планируется установить переходный период. Например, если по истечении года участник не будет соответствовать критериям, то он покинет ассоциацию". По словам другого источника "Ъ", эта инициатива согласована с регулятором, который поддерживает качественные изменения в ассоциации "Россия".

Второй исход банков планируется реализовать без лишнего шума и громких обвинительных писем, как это было в первый раз.

Тем временем Г.Тосунян сдаваться без боя не намерен. По словам источников "Коммерсанта", на прошлой неделе Г.Тосунян активно обзванивал банкиров, убеждая их создать коалицию против ушедшей восьмерки и громко заявить о своей лояльности АРБ, однако поддержки не нашел и в связи с этим отменил запланированное на 26 июля совещание. Впрочем, многие из опрошенных крупных банков признают, что заняли выжидательную позицию и хотят понять, в какой конфигурации разрешится ситуация, чтобы сразу примкнуть к сильнейшей стороне.