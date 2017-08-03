Всего за пару месяцев миллиардеры РФ стали богаче на $10 млрд

3 августа. FINMARKET.RU - За год российскиестали богаче почти на $10 млрд, о чем свидетельствуют данные индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI). При этом дела российских миллиардеров пошли в гору буквально за последние месяцы, пишет "Российская газета"

Еще в начале июля Bloomberg фиксировал, что богатейшие предприниматели из России стали на $74 млн беднее. Но данные августа лучше, и существенно.

В этом году в топ-500 долларовых миллиардеров планеты числятся три десятка российских бизнесменов. Самым богатым предпринимателем из России стал основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов. Его состояние оценивается в $17,2 млрд.. Не только Bloomberg считает его богатейшим россиянином, предпринимателем с самым большим состоянием его признал и российский Forbes. Второе место среди российских миллиардеров - у президента "Норильского никеля" Владимира Потанина ($16,6 млрд). Тройку лидеров замыкает председатель совета директоров и основной владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг с состоянием в $15,5 млрд.

Также в перечне долларовых миллиардеров из России председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон с состоянием $15,2 млрд, владелец Новолипецкого меткомбината Владимир Лисин, капитал которого оценивается $14,9 млрд, основной акционер USM Holdings Алишер Усманов, владеющий активами в $14,7 млрд, совладелец Альфа-банка Михаил Фридман - $14,7 млрд, и еще 20 россиян.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. Россияне не лидируют в списке долларовых миллиардеров мира, по версии Bloomberg. Так, А.Мордашов занимает в нем 53-е место, В.Потанин - 57-е, В.Вексельберг - 72-е место.

Капитал А.Мордашова по итогам 7 месяцев увеличился на $354 млн, В.Потанина - на $16,6 млн, В.Вексельберга - на $1,34 млрд.

Как отмечает руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников, поправить дела россиянам помог выход экономики из рецессии и умеренное развитие несырьевого экспорта.

И то, что первые позиции богатейших людей России занимают владельцы металлургических активов, Н.Масленников считает закономерным, так как на рынке металлов отмечается постепенное, но довольно ощутимое восстановление.

А тем, кто еще только собирается разбогатеть, эксперт советует обратить внимание на наиболее технологичные компании. Именно они сейчас дают максимальную отдачу инвесторам.

Но если человек собирается разбогатеть, построив собственный бизнес, то в российских реалиях наиболее перспективными направлениями эксперт считает агробизнес, теплоэнергетику, сферу ЖКХ.