Реклама не стимулирует россиян на покупки

3 августа. FINMARKET.RU - Большинство россиян не доверяют рекламе, и таких сегодня 60%. При выборе товаров потребления граждане предпочитают руководствоваться собственным опытом и ценой, только 2% совершаютпод воздействием рекламы. Такие данные приводятся в опросе "Левада-центра", пишут "Известия"

Так на собственный опыт при покупке товара ориентируются 34% россиян; 27% участников опроса заявили, что прежде всего смотрят на цену, 17% - на качество продукта. Известность бренда важна для 9% респондентов, еще 7% делают выбор по рекомендации знакомых. На рекламу обращает внимание только 1% граждан.

Доверие к рекламе у россиян остается на низком уровне, свидетельствуют социологи. В 1997 году ей доверяли 9% респондентов, к 2017 году их число практически не изменилось и составило порядка 8%. При этом существенно выросла доля тех, кто относится к рекламе с недоверием: 20 лет назад таких было 39%, сейчас уже 60%.

Сюжеты рекламных роликов привлекают внимание 29% жителей. Для 7%служит критерием модных тенденций.

О том, что никогда не совершали покупки под влиянием рекламы, рассказали социологам 42% россиян, еще 37% признались, что делают это "очень редко". Время от времени покупают "что-нибудь, чтобы попробовать" 20% опрошенных, а 2% делают это "довольно часто".

Социолог "Левада-центра" Карина Пипия отмечает, что запрос на качество рекламы повысился: растет доля тех, для кого важен сюжет роликов. При этом потребители могут в любой момент прочитать отзывы о товаре в интернете, поэтому реклама выполняет скорее развлекательную, а не информативную функцию.

Как считает руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев, несмотря на данные социологам ответы, граждане остаются потребителями рекламы и объектами ее манипуляций.

А президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов считает, что граждане недооценивают воздействие рекламы - обществу просто неловко признаваться в том, какое влияние на него оказывает реклама.

Опрос "Левада-центра" проводился с 21 по 24 апреля 2017 года. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек из 137 населенных пунктов 48 регионов.