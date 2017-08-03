Москвичам предложат переехать в квартиры побольше в районах подальше

3 августа. FINMARKET.RU - Московские власти готовы предложить переселенцам из ветхого фонда еще один вариант выбора жилья — квартиры большей площади без доплаты, но в более дешевом районе в пределах округа. Эту схему можно применить по всему городу: разница в цене жилья в соседних районах может достигать 15%. Есть риск, что она понравится многим жителям сносимых домов и вызовет дефицит дешевого жилья, пишет "КоммерсантЪ".

О том, что мэрия Москвы рассматривает дополнительный вариант расселения в рамках программы реновации, сообщил “Ъ” один из столичных чиновников. "Обсуждаемый механизм позволяет жильцам сносимого дома выбрать новую квартиру с большей площадью без доплаты",— пояснил он. Но, оговаривается собеседник “Ъ”, переехать придется в более дешевый и дальний район. Если городские власти утвердят этот вариант, то не исключено внесение дополнений в подписанное вчера мэром Сергеем Собяниным постановление, регулирующее процесс реновации, либо этот механизм будет описан отдельным нормативным актом. В стройкомплексе Москвы отказались комментировать эту информацию.

Как власти Москвы официально запустили программу реновации жилого фонда

Ранее власти анонсировали вариант, когда жители сносимых домов смогут переехать в квартиры побольше в своем районе с доплатой, воспользовавшись льготными условиями по ипотеке. Этот вариант также остается в повестке обсуждения чиновников, говорит собеседник “Ъ”, добавляя, что сейчас идут консультации с АИЖК и крупными банками на предмет создания специальных ипотечных продуктов для переселенцев.

Городские власти объявили о проведении реновации жилья весной 2017 года и в кратчайшие сроки подготовили и внесли в Госдуму законопроект, регулирующий снос пятиэтажек в рамках нового этапа обновления жилищного фонда. Первоначально предполагалось снести 7,9 тыс. жилых домов площадью 25 млн кв. м, общий объем квартир для расселения жильцов при этом оценивался в 35,14 млн кв. м. Затем чиновники скорректировали планы, по итогам голосования под снос пойдут 5144 дома — кроме пятиэтажек, около ста девятиэтажных домов, часть двух- и трехэтажных строений. Для расселения этого фонда нужно более 15 млн кв. м. Дома планируют расселять в пределах района, обмениваяв сносимом доме на равнозначное (по числу комнат и жилой площади). В мае мэр Сергей Собянин обещал внести поправку, которая предусмотрит обмен как на равнозначное, так и на равноценное жилье по выбору жильцов. Очередность сноса планируется составить до конца 2019 года, список площадок для строительства новых домов планируется составить к 1 октября.