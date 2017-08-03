ЦБ разрешит банкам подозрительные операции на 1 млрд рублей

3 августа. FINMARKET.RU - Центробанк понизил порог сомнительных операций клиентов банков: с 4-го квартала этого года он опустится с 2 млрд до 1 млрд руб. в квартал, пишут "Ведомости". Уменьшится не только допустимая сумма подозрительных сделок, но и ее доля в операциях банков: с 3 до 2% от оборота по счетам клиентов (кроме частных лиц).

Это уже третье ужесточение за последние три года: летом 2014 г. порог был снижен с 5 млрд до 3 млрд руб., а прошлой весной – до 2 млрд.

Сомнительные операции – один из главных поводов для отзыва лицензий. Из более 320 банков, потерявших лицензии за последние четыре года, 70% участвовали в обслуживании теневой экономики и сомнительных операциях, говорила в марте председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В 1-м квартале регулятор выявил четыре банка с признаками высокой вовлеченности в проведение сомнительных операций, сообщил его представитель. В прошлом году ЦБ находил по 3–7 таких банков в квартал, а в середине 2013 г. их было около 150, продолжает он.

Ужесточая формальные требования к операциям, ЦБ расширяет само понятие сомнительных операций, отмечает топ-менеджер банка из первой пятерки: сначала речь шла только про нелегальное обналичивание, а сейчас – про транзитные операции и те, которые не содержат признаков обналичивания, но считаются сомнительными, потому что их проводят сомнительные клиенты, например платят подозрительно мало налогов.

Критерии вовлеченности в сомнительные операции должны быть динамическими, чтобы отмыватели не могли под них подстраиваться, аборолись бы с ними не формально, а по сути, рассуждает совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский. Для банков, которые работают только с реальными клиентами по реальным операциям, изменения не создадут проблем, но структурам, которые обслуживают внутригрупповые потоки, все станет сложнее, добавляет он. Если строго следовать всем критериям сомнительности, то им не будет соответствовать половина малого бизнеса, говорит топ-менеджер банка из первой пятерки.

Крупным банкам станет сложнее работать, сетует топ-менеджер одного из них: у крупных игроков и операций больше. В их масштабах 1 млрд руб. – статистическая погрешность, солидарен топ-менеджер другого, едва ли они выполнят новые требования.