"Газпром" перебрасывает газ с Украины в Германию

3 августа. FINMARKET.RU - Разблокированные мощности "Газпром" покупает на ежедневных аукционах. По итогам возобновления торгов в первый же день новые мощности были использованы на 44,3%, пишут "Ведомости", ссылаясь на данные OPAL Gastransport. 1 августа средняя загрузка трубопровода была 2,337 млн куб. м в час. Вместе с началом новых газовых суток (6 часов утра) 2 августа она возросла до 2,976 млн куб. м в час и оставалась такой в течение всего дня. Таким образом, в суточном выражении благодаря выкупленным на аукционе мощностям транзит газа через OPAL должен увеличиться на 15,3 млн куб. м. Если мощности будут выкуплены полностью, дополнительно черезможно прокачать 33,3 млн куб. м в сутки, или чуть больше 12 млрд куб. м в год

Как отмечает газета, часть газа для немецкой трубы, судя по всему, "Газпром" перекинул с украинского направления. Согласно официальным данным словацкого оператора Eustream заявка на транзит российского газа через газоизмерительную станцию "Вельке-Капушаны" на 3 августа сократилась по сравнению с предыдущим днем на 13,4 млн куб. м – со 161 млн до 147,6 млн куб. м. Но поздно вечером оператор скорректировал заявку. Теперь она выросла до 155,1 млн куб. м.

Перераспределение транзитных потоков газа может показаться незначительным в масштабе суток, но никак не в долгосрочной перспективе, убежден директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. "Газпром" постоянно декларирует желание отказаться от транзита через Украину. Недозагруженные мощности OPAL – единственный вариант "Газпрома" реализовать эту политику. "Уверен, что компания будет использовать эту возможность по максимуму", – говорит Маринченко. Но 12 млрд куб. м транзитной мощности OPAL, ставших доступными для "Газпрома", – это порядка 20% годового транзита газа через Украину в 2016 г., напоминает аналитик.