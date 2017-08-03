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03 августа 2017 года 08:59
"Газпром" перебрасывает газ с Украины в Германию
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Егор Алеев/ТАСС
3 августа. FINMARKET.RU - Разблокированные мощности "Газпром" покупает на ежедневных аукционах. По итогам возобновления торгов в первый же день новые мощности были использованы на 44,3%, пишут "Ведомости", ссылаясь на данные OPAL Gastransport. 1 августа средняя загрузка трубопровода была 2,337 млн куб. м в час. Вместе с началом новых газовых суток (6 часов утра) 2 августа она возросла до 2,976 млн куб. м в час и оставалась такой в течение всего дня. Таким образом, в суточном выражении благодаря выкупленным на аукционе мощностям транзит газа через OPAL должен увеличиться на 15,3 млн куб. м. Если мощности будут выкуплены полностью, дополнительно через газопровод можно прокачать 33,3 млн куб. м в сутки, или чуть больше 12 млрд куб. м в год Как отмечает газета, часть газа для немецкой трубы, судя по всему, "Газпром" перекинул с украинского направления. Согласно официальным данным словацкого оператора Eustream заявка на транзит российского газа через газоизмерительную станцию "Вельке-Капушаны" на 3 августа сократилась по сравнению с предыдущим днем на 13,4 млн куб. м – со 161 млн до 147,6 млн куб. м. Но поздно вечером оператор скорректировал заявку. Теперь она выросла до 155,1 млн куб. м. Перераспределение транзитных потоков газа может показаться незначительным в масштабе суток, но никак не в долгосрочной перспективе, убежден директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. "Газпром" постоянно декларирует желание отказаться от транзита через Украину. Недозагруженные мощности OPAL – единственный вариант "Газпрома" реализовать эту политику. "Уверен, что компания будет использовать эту возможность по максимуму", – говорит Маринченко. Но 12 млрд куб. м транзитной мощности OPAL, ставших доступными для "Газпрома", – это порядка 20% годового транзита газа через Украину в 2016 г., напоминает аналитик.
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Ключевые слова: РФ, газопровод, Украина
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