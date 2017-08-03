Медведев о новом санкционном законе: России объявлена полноценная торговая война

3 августа. FINMARKET.RU - ПремьерДмитрий Медведев расценил подписание президентомДональдом Трампом закона о санкциях против РФ как объявление Москве полноценной торговой войны.

"Подписание президентом США нового санкционного закона против России создает несколько последствий. Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией - конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война", - написал премьер РФ на своей странице в Фейсбуке. "В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США", - отмечает Д.Медведев.

"Что это означает для них? Американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа", - считает он.

По словам премьера, президент США "не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон".

"Новая санкционная тема возникла прежде всего как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых - отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован", - пишет Д.Медведев.

Он отмечает, что "при этом интересы американского бизнеса практически проигнорированы".

"Политика возвысилась над прагматическим подходом. Антироссийская истерия превратилась в ключевую часть не только внешней (что было много раз), но и внутренней американской политики (а это - новелла)", - подчеркивает премьер РФ.

Премьер РФ также заявляет, что после подписания президентом США Дональдом Трампом закона об антироссийских санкциях Россия продолжит заниматься импортозамещением и будет рассчитывать прежде всего на себя.

"Мы спокойно продолжим работу по развитию экономики и социальной сферы, будем заниматься замещением импорта, решать важнейшие государственные задачи, рассчитывая прежде всего на себя", - написал Д.Медведев.

Он выразил уверенность в том, что Россия справится с такой задачей.

"Мы научились это делать за последние годы. В условиях почти закрытых финансовых рынков, боязни иностранных кредиторов и инвесторов вкладываться в Россию под страхом санкций против третьих лиц и стран. В чем-то это даже пошло нам на пользу, хотя- в целом - бессмысленны. Мы справимся", - отметил премьер.

Подписание президентом США Дональдом Трампом закона о санкциях в отношении России ничего не меняет в уже сложившейся ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Де-факто это ничего не меняет. Ничего нового нет", - сказал Д.Песков.

Отвечая на вопрос о возможных ответных мерах, Д.Песков сказал: "Уже были приняты ответные меры".

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил в среду, что Россия не сдастся перед лицом новых санкций со стороны США.

"Те, кто изобрел этот законопроект, если они думали, что смогут изменить нашу политику, то они ошибались. Они должны хорошо знать, что мы не сгибаемся и не сдаемся", - заявил он журналистам в Нью-Йорке.

В.Небензя подчеркнул, что подобные действия "неминуемо вредят нашим отношениям": "Однако мы будем работать в существующих условиях в надежде, что однажды ситуация изменится".

"Некоторые американские чиновники полагают, что санкции могут подтолкнуть Россию к сотрудничеству с США. Это странная разновидность подбадривания", - добавил В.Небензя.

Постпред РФ при ООН также задался вопросом: "Я хотел бы узнать, есть ли что-то в мире на сегодняшний день, в чем Россия не виновата?"

Москва открыта к взаимодействию с Вашингтоном в сферах, полезных для себя, но это будет возможно только при отказе США от действий с позиции "американской исключительности".

"Обмены взаимными уколами - не наш выбор. Мы открыты к взаимодействию с США в тех сферах, где считаем это полезным для себя и международной безопасности, в том числе в урегулировании региональных конфликтов", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, распространенном в среду.

"Однако плодотворное сотрудничество возможно, только если вашингтонские политики преодолеют собственные заблуждения, перестанут воспринимать окружающий мир через искажающую реальность призму "американской исключительности", - отмечается в нем.

"Американским любителям санкций, ввергнувшим США в русофобскую истерику, давно пора избавиться от иллюзий и уяснить, что никакими угрозами и попытками оказать давление Россию не заставить изменить свой курс или поступиться национальными интересами", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

В Москве сохраняют за собой право на контрмеры в связи с новым антироссийским законом, принятым в США, заявляют в МИД РФ.

"Российская позиция относительно действий США, включая этот закон, изложена в заявлении МИД России от 28 июля. Мы также уже продемонстрировали, что не собираемся оставлять без ответа враждебные выпады, включая высылку американскими властями наших дипломатов и захват дипломатической собственности. Естественно, сохраняем за собой право и на другие контрмеры", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, распространенном в среду.