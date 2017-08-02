Товары неизвестного происхождения будут уничтожать

2 августа. FINMARKET.RU - В России могут начать уничтожать любые товары, страну происхождения которых не удастся установить. По информации "Известий" , проект соответствующего указа президента сейчас согласовывают в правительстве. Документ предлагает поправки в указ президента от 29 июля 2015 года № 391 "Об отдельных специальных экономических мерах...".

"Установить, что к товарам, указанным в пункте 1 настоящего указа (в действующей редакции - санкционная продукция, подлежащая уничтожению), относятся также товары, ввезенные на территорию Российской Федерации с территории третьих стран либо государств - членов Евразийского экономического союза, страну происхождения которых не представляется возможным установить", - сказано в проекте указа президента.

В Россельхознадзоре пояснили, что направляли соответствующие предложения в Минсельхоз. Сама служба не обладает правом законодательной инициативы.

В Минэкономразвития подтвердили получение проекта указа и сообщили, что позиция ведомства прорабатывается.

В Федеральной таможенной службе (ФТС) заявили, что еще не получили документа.

Под товарами, "страну происхождения которых не представляется возможным установить", подразумеваются товары, которые прибывают в страну по поддельным документам или вовсе без таковых. На границе фуры с такой продукцией не пускают в страну и разворачивают обратно, поэтому статистикой о ее количестве в ФТС не располагают.

О проблеме ввоза мяса, овощей, фруктов и молочной продукции неизвестного происхождения ранее "Известиям" заявлял глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Он подчеркивал, что такиепредставляют особую опасность, так как их качество невозможно установить. Глава службы уточнял, что только в Казахстан в первом полугодии этого года вернули 4 тыс. т продукции без документов.

По оценке главы Союза потребителей России Петра Шелища, в случае уничтожения продукции с поддельными документами под бульдозер ежегодно могут попадать товары на сумму до 0,5 трлн рублей.

Сейчас в России уничтожают лишь запрещенные к ввозу продукты из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. С августа 2015 года Россельхознадзор уже уничтожил более 16,6 тыс. т санкционной продукции растительного и животного происхождения.