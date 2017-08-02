- Первое. Меняется сам механизм защиты частных инвесторов. Ранее застройщики страховали свою ответственность или получали банковскую гарантию. Но эта система не оправдала себя, страховые компании при банкротстве застройщика не включались в процесс защиты прав дольщиков.
- Второе. Фонд будут наполнять взносы застройщиков, которые обязаны отчислять в него 1,2% от каждого договора долевого участия. Эти деньги могут быть использованы на достройку объекта или выплату компенсаций.
- Третье. Компенсировать дольщикам будут 120 квадратных метров жилья, купленного по договору долевого участия. Исключения сделаны только для многодетных семей. Не защищены средствами фонда лишние метры в больших квартирах или нескольких квартирах, купленных одним владельцем. Компенсации будут рассчитываться по стоимости квадратного метра на первичном рынке в субъекте (по данным Росстата). Поэтому для обладателей дорогого жилья намного выгоднее будет вариант достройки дома.
- Четвертое. Достраивать или получить деньги зависит от самих жильцов. На этапе котлована оправдывает себя компенсация, на финальной стадии - смена застройщика и завершение строительства объекта. Но в тех случаях, когда решение не столь очевидно, решающее слово будет за дольщиками.
- Пятое. Введены ограничения, призванные повысить надежность застройщика, который возводит многоквартирный дом. Правило "один застройщик - один проект" означает, что каждый объект должен быть оформлен в проектную компанию. "Каждый из них обособлен и обеспечен "живыми" деньгами", - поясняет директор финансовой практики московского офиса BCG Сергей Ишков. При этом правило не ограничивает застройщика в количестве объектов.
.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
02 августа 2017 года 09:39
Новые гарантии будут доступны дольщикам к ноябрю
|0
YAY/ТАСС
2 августа. FINMARKET.RU - Новые гарантии участникам долевого строительства предоставит компенсационный фонд. За счет его средств долгострои планируется завершить или выплатить частным инвесторам деньги. Документ, который регулирует его работу, публикует "Российская газета". Закон вступил в силу 30 июля, за исключением пары статей. Но по факту фонд заработает ближе к ноябрю, когда завершится его перевод в публично-правовую компанию. Газета отмечает пять главных изменениях в защите интересов дольщиков:
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.