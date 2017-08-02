В России может появиться новая корпорация госгарантий

2 августа. FINMARKET.RU - Со следующего года правительство рассчитывает запустить на базе ВЭБа фабрику проектного финансирования, которая должна заняться привлечением инвестиций. Осталось придумать, как снизить риски инвесторов и стоимость денег, пишут "Ведомости".

Сделать инвестиции более безопасными Минэкономразвития рассчитывает с помощью гарантий бюджета. В июне президент Владимир Путин поручил увеличитьпод проектное финансирование и инфраструктуру. Дополнительная сумма может составить 300 млрд руб. в год, говорил министр экономического развития Максим Орешкин. "Но смысл увеличивать, если из-за сложной процедуры можно так и не дождаться денег от Минфина?" – иронизирует менеджер банка из топ-10.

Чтобы ждать пришлось не так долго, Минэкономразвития предлагает изменить механизм предоставления гарантий – выдать оптом около трети от запланированных на 2018 г. Это может быть одна "зонтичная" госгарантия новой "дочке" ВЭБа, а она уже будет раздавать свои гарантии проектам фабрики, рассказывают чиновники. Но не по всем кредитам, а только предоставленным институциональными инвесторами (страховые компании и НПФ), у которых должны быть минимальные риски. Всего фабрика может произвести проекты на несколько сотен миллиардов рублей, рассчитывают в правительстве.

Риски, что гарантии сработают и бюджету придется платить, низкие, уверен чиновник: держатели этих наиболее безопасных долгов будут первыми в очереди кредиторов и, чтобы по ним произошел дефолт, проект должен оказаться в глубоком убытке, пишут "Ведомости".

Минфин, традиционно ограничивающий раздачу госгарантий, в целом не против этой идеи, рассказывают два чиновника. Но хочет снизить риски бюджета, говорит участник совещания в правительстве: чтобы он нес субсидиарную, а не солидарную ответственность – инвестор сначала требует денег от заемщика, а потом от гаранта.