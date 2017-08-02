Быть или не быть параллельному импорту

2 августа. FINMARKET.RU -сформирует позицию по легализации параллельного импорта. 8 августа состоится согласительное совещание у первого вице-премьера Игоря Шувалова для формирования позиции РФ и "финализации внутригосударственных процедур" по легализации параллельного импорта, рассказал "Коммерсанту" источник, знакомый с ситуацией. Для введения меры нужно согласовать ее на уровне ЕАЭС и изменить соответствующий договор. Сейчас в ЕАЭС импортеру необходимо получить согласие правообладателя на ввоз и оборот товара. Теперь планируется сделать исключение для отдельных товаров. В Минэкономразвития сообщили, что проект протокола об изменениях направлен членам союза для согласования внутри стран. В ФАС сказали, что у российских ведомств остаются "технические разногласия по проекту поправок". В Минпромторге информации о принятии решения нет. В 2015 году против параллельного импорта выступала Белоруссия, ссылаясь на негативные экономические последствия, предлагала вместо этого расширить полномочия антимонопольных органов для борьбы со злоупотреблениями импортеров.

Параллельныйпланируется распространить на товары, недоступные на внутреннем рынке, дефицитные или продающиеся по завышенным ценам. В частности, это коснется и автозапчастей. Бизнес в массе своей против этой меры. Так, Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) заявляла, что это повысит риск угрозы для здоровья потребителя, особенно в сфере лекарств и автокомпонентов. Мера не способствует локализации, импорт может вытеснить часть внутреннего производства, говорили в АЕБ.

Промышленная политика государства в последние годы направлена на стимулирование автоконцернов к локализации производства. Вчера в Минпромторге ситуацию не комментировали, но в 2015 году там говорили, что параллельный импорт будет способствовать падению темпов локализации и объемов внутреннего производства, а также снижению инвестпривлекательности стран ЕАЭС. В ассоциации автомобильных дилеров РОАД считают, что мера остановит развитие выпуска компонентов, что приведет к нарушению госпрограммы импортозамещения и сокращению рабочих мест. Нестабильность ценообразования на импортные запчасти из-за волатильности рубля повлияет на удорожание сервиса. Кроме того, увеличится поток контрафакта, уверены дилеры, а компании, развивающие производство, понесут убытки.

Впрочем, среди дилеров есть и игроки, которые за параллельный импорт. В 2016 году экс-глава РОАД Владимир Моженков выступал за: "цены снизятся, потребитель выиграет". Начнут зарабатывать и предприниматели, которые станут поставлять запчасти, "больше рабочих мест, налоги", пояснил он "Коммерсанту".

ФАС лоббирует введение параллельного импорта больше трех лет. Вчера в ведомстве подчеркнули, что товары, производство которых локализовано, не попадут под параллельный импорт. Риски, связанные с увеличением контрафакта, преувеличены, но ФАС предлагает дополнительные меры проверки подлинности товаров на таможенных постах.

По оценке PwC, параллельный импорт повысит маржинальность сервиса дилеров и снизит розничные цены.