Разморозки накопительной части пенсии в ближайшие годы не будет

2 августа. FINMARKET.RU - При подготовке бюджета на 2018-2020 годы правительство планирует "по умолчанию" использовать мораторий на передачу пенсионных накоплений в НПФ

Мораторий на передачу пенсионных накоплений действует в России с 2014 года: 6%, начисляемые сверх зарплат работников, которые ранее шли в ВЭБ или НПФ, направляются в ПФР на выплаты сегодняшним пенсионерам. Такое решение, по данным собеседника "Известий" в одном из федеральных ведомств, было принято правительством на фоне дефицита бюджета - ведь в случае работающего накопительного элемента пришлось бы возмещать ПФР выпадающие доходы. Однако, как это часто бывает, нет более постоянных решений, чем временные.

"Мораторий будет включен "по умолчанию", 2020 год в бюджете технически повторяет 2019-й", - сообщил "Известиям" источник, знакомый с ходом подготовки бюджета. По словам другого собеседника, близкого к социальному блоку правительства, новый трехлетний бюджет ПФР также верстается с включенным "по умолчанию" мораторием. "Никаких дискуссий по отмене моратория не ведется, - сообщил он. - В связи с готовящимся запуском индивидуального пенсионного капитала (ИПК) мораторий становится по сути "вечным".

Он также пояснил, что если в прошлые годы финансово-экономический блок на этапе верстки бюджета отдельно проговаривал этот вопрос, то сейчас в связи с подготовкой Минфином и Центральным банком ИПК такой повестки нет.

Минфин и ЦБ подготовили и в конце июля внесли в правительство концепцию ИПК, согласно которой граждане по умолчанию отчисляли бы от 1 до 6% зарплаты в негосударственные пенсионные фонды. Минфин и ЦБ рассчитывают, что такая реформа накопительной пенсии сможет спасти ее от постоянных мораториев, а рынок - от неопределенности поступлений.

Вывод о предстоящем продлении моратория на 2020 год следует и из последней презентации Минфина о параметрах бюджета 2018-2020 годов, которая имеется в распоряжении "Известий". В части межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов, к которым относится и ПФР, отсутствует трансферт на накопительную пенсию. Трансфертов ПФР в 2020 году предусмотрено всего четыре: на обязательное пенсионное страхование (852 млрд), на компенсацию выпадающих доходов в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов (593 млрд), на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению (488 млрд) и на валоризацию величины расчетного пенсионного капитала (686 млрд).

По словам замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрия Горлина, в последнее время "практически всем уже стало ясно, что накопительнаяв прежнем формате существовать не будет". При этом он отметил, что в ее исходном виде накопительная компонента была интересна прежде всего НПФ, которые получали гарантированный приток денег. При этом федеральный бюджет был вынужден компенсировать выпадающие доходы страховой пенсионной системы, предоставляя ей трансферт для финансирования текущих пенсий.

Представители НПФ полагают, что запуск ИПК снимет вопросы будущего накопительной пенсии.