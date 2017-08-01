Москва получила программу реновации жилья

Утвержденная программа реновации жилья в Москве будет рассчитана до 2032 года. В итоговый список программы реновации вошли 5144 дома, в которых расположено более 350 тыс. квартир

1 августа. FINMARKET.RU - Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление городского правительства "О Программе реновации жилищного фонда в городе Москве". В программу включено 5144 дома с подробным адресным перечнем.

Постановление вступает в силу 1 августа, контроль за реализацией программы реновации мэр Москвы возложил на себя.

С.Собянин на заседании президиума столичного правительства отметил, что с 1 августа жители этих домов освобождаются от оплаты взносов за капремонт. По его словам, стартовые площадки для строительства новых домов по программе реновации должны быть определены до 1 октября.

"Параллельно будем развивать работу по составлению градостроительной документации по комплексной реновации кварталов", - добавил столичный градоначальник.

В предварительный список реновации жилья вошли 4546 дома, в которых расположено более 338 тыс. квартир. С 15 мая по 15 июня жители 4062 домов площадью 13,5 млн кв. м через портал "Активный гражданин" и Многофункциональные центры госуслуг проголосовали "за" включение в программу реновации.

Помимо этого, жители домов, не вошедших в предварительный список, могли решением двух третей собственников на общих собраниях заявить о желании войти в программу. Срок проведения таких собраний завершился 1 июля, когда вступил в силу соответствующий федеральный закон о реновации жилья в Москве. По результатам собраний собственников в программу было включено еще 1082 дома.

реновации ветхого жилья в российской столице рассчитана до 2032 года, сообщил С.Собянин, отметив, что "конечно, мы не будем растягивать удовольствие, будем делать все возможное, чтобы реализовать ее в кратчайшие сроки".

Мэр Москвы подчеркнул, что при этом не должно пострадать качество строительства домов и реализации программы в целом.

"Должен быть выстроен активный диалог с гражданами при принятии градостроительной документации и при переселении в новое жилье", - подчеркнул мэр Москвы.

Как сообщил на заседании заммэра столицы Марат Хуснуллин , в программу реновации жилого фонда столицы включено 5144 многоквартирных дома общей площадью порядка 16 млн кв. м.

М.Хуснуллин уточнил, что в этих домах располагается свыше 350 тыс. квартир и проживает порядка одного миллиона москвичей.

"Наибольшее число домов, включенных в программу реновации, расположено в Восточном административном округе - 1055, наименьшее - в Зеленограде (34 дома)", - пояснил заммэра.

"Столицей реновации" М.Хуснуллин назвал юго-восточный район Кузьминки, в котором в программу включено 284 дома.

В то же время он заявил, что в некоторых районах центра Москвы (Арбат, Хамовники, Замоскворечье) в программу реновации вошли по одному дому.

М.Хуснуллин сообщил, что полностью объемы, сроки, этапы и последовательность расселения по программе реновации будут определены до конца 2019 г.

В Москве для реализации программы реновации потребуется внесение изменений почти в 30 городских нормативных актов, заявил журналистам заммэра.

"В настоящее время работает специальная комиссия, для программы реновации требуется внести порядка 30 изменений в городское законодательство", - сказал М.Хуснуллин.

При этом заммэра подчеркнул, что также рассматривается возможность внесения изменений в ряд технических и градостроительных нормативов.

"Мы рассматриваем возможность внесения изменений в ряд технических и градостроительных нормативов, а также строительных норм и правил. Как правило, это устаревшие положения, которые были приняты в 1970-х годах прошлого века", - сказал М.Хуснуллин.

Он отметил, что работа по анализу и дальнейшему пересмотру этих норм и правил ведется совместно с Роспотребнадзором.

Также заммэра отметил, что возможно упрощение процедур присоединения новых зданий к инженерным сетям.

"Возможно, появится новый вид градостроительного документа, который будет отражать инженерное обеспечение жилого квартала. Мы планируем подводить крупные магистральные сети к границам кварталов в едином канале, а дальше уже "разводить" их по территории квартала", - сказал М.Хуснуллин.

По его словам, это позволит сократить издержки на прокладку инженерных коммуникаций, а также упростит процедуру присоединения новых зданий к инженерным сетям. М.Хуснуллин напомнил, что в рамках программы планируется провести масштабную реконструкцию инженерных сетей.

Заммэра также сообщил, что в ближайшие 2 года на реализацию программы реновации будет направлено около 200 млрд рублей. "На ближайшие два года из бюджета будет выделено около 200 млрд рублей", - сказал М.Хуснуллин.

По его словам, в настоящее время ведется анализ около 300 городских площадок, на которых возможно в будущем строительство жилья для программы реновации.

"Точный объем затрат, который потребуется для реализации этой программы, никто не назовет, пока не будут утверждены стартовые площадки, и не будут разработаны и утверждены проекты планировок всех участков под застройку", - сказал М.Хуснуллин.

Он отметил, что градостроительный потенциал рассматриваемых сегодня 300 площадок составляет около 5 млн кв. м недвижимости.

"При этом, по нашим оценкам, плотность застройки не превысит 25 тыс. кв. м на гектар", - отметил заммэра.

Как сказал М.Хуснуллин, первые переселения жителей в новые дома по программе реновации могут состояться уже к концу этого года. "У нас есть некоторое количество домов, которые соответствуют по отделке и могут быть приспособлены по квартирографии под дома для переселения. Общая площадь этих домов порядка 300 тыс. кв. м", - сказал заммэра.

Он отметил, что если жители сносимых домов согласятся переезжать в эти дома, то первые переселения могут состояться уже к концу этого года.

"В то же время сегодня ведется строительство еще на 23-х площадках. Я думаю, что уже в следующем году будет готово еще порядка 500 тыс. кв.м жилья, подходящего к переселению в рамках программы реновации", - добавил М.Хуснуллин.

Он напомнил, что изначально эти дома строились за счет городского бюджета по другим программам.

М.Хуснуллин также сообщил, что в течение ближайших недель может быть сформирован Фонд содействия реновации. "Я думаю, что в течение ближайших недель фонд содействия реновации будет сформирован, сейчас идет подбор руководителя. Это не так просто, потому что на такой позиции нужен очень опытный человек", - сказал заммэра.

Он отметил, что назначит руководителя фонда мэр Москвы Сергей Собянин. Также при фонде будет сформирован попечительский совет, который возглавит мэр, отметил заммэра.

Глава стройкомплекса также не исключил, что может сам возглавить фонд содействия реновации.

"Если мне доверят такой пост, то я бы с удовольствием возглавил фонд", - сказал М.Хуснуллин, отвечая на вопрос журналиста.