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01 августа 2017 года 09:49
Алкоголь получит пропуск в интернет
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Александр Рюмин/ТАСС
1 августа. FINMARKET.RU - Минфин опубликовал законопроект об интернет-торговле алкоголем. Документ направлен на межведомственное согласование, пишут "Ведомости", ссылаясь на источник. Минфин предлагает разрешить с 1 января 2018 г. онлайн-продажу вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения, а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. С 1 января 2019 г. разрешается продажа в сети всей остальной алкогольной продукции. При этом торговые площадки можно будет создавать только в специальной доменной зоне .egais.ru, говорится в законопроекте. Лицензии на торговлю в сети и присвоение доменных имен магазинам будет выдавать Росалкогольрегулирование, следует из документа. Лицензию на розничную продажу через интернет пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи получат любые компании и индивидуальные предприниматели. Право на онлайн-продажу другого алкоголя могут получить действующие обладатели лицензией на производство или оптовую продажу алкоголя. Возможность продавать алкоголь через интернет получают производители, дистрибуторы и импортеры, т. е. компании, имеющие лицензию на оптовую торговлю алкоголем, объясняет гендиректор виноторговой компании Simple Максим Каширин. Логично, что именно эти компании получают право на онлайн-торговлю, поскольку это более понятные и прозрачные участники рынка, их в сотни раз меньше, чем компаний с розничной лицензией, объясняет человек, близкий к одной из алкогольных компаний. Кроме того, производственная и оптовая лицензии выдаются на федеральном, а не на региональном уровне, напоминает председатель правления Союза производителей алкогольной продукции Дмитрий Добров. Сами требования к лицензиатам намного выше, чем при розничной продаже алкоголя. Это исключит появление недобросовестных продавцов, полагает Добров. Наличие отдельной доменной зоны позволит потребителю и регулятору отличать легальные сайты по продаже алкоголя от подозрительных, говорит Каширин. Это существенно упрощает контроль: то, что продается вне установленной площадки, априори нелегально, добавляет Добров.
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