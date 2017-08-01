Алкоголь получит пропуск в интернет

1 августа. FINMARKET.RU - Минфин опубликовал законопроект об интернет-торговле алкоголем. Документ направлен на межведомственное согласование, пишут "Ведомости", ссылаясь на источник.

Минфин предлагает разрешить с 1 января 2018 г. онлайн-продажу вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения, а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. С 1 января 2019 г. разрешается продажа в сети всей остальной алкогольной продукции. При этом торговые площадки можно будет создавать только в специальной доменной зоне .egais.ru, говорится в законопроекте. Лицензии на торговлю в сети и присвоение доменных имен магазинам будет выдавать Росалкогольрегулирование, следует из документа.

Лицензию на розничную продажу черезпива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи получат любые компании и индивидуальные предприниматели. Право на онлайн-продажу другого алкоголя могут получить действующие обладатели лицензией на производство или оптовую продажу алкоголя.

Возможность продаватьчерез интернет получают производители, дистрибуторы и импортеры, т. е. компании, имеющие лицензию на оптовую торговлю алкоголем, объясняет гендиректор виноторговой компании Simple Максим Каширин. Логично, что именно эти компании получают право на онлайн-торговлю, поскольку это более понятные и прозрачные участники рынка, их в сотни раз меньше, чем компаний с розничной лицензией, объясняет человек, близкий к одной из алкогольных компаний. Кроме того, производственная и оптовая лицензии выдаются на федеральном, а не на региональном уровне, напоминает председатель правления Союза производителей алкогольной продукции Дмитрий Добров. Сами требования к лицензиатам намного выше, чем при розничной продаже алкоголя. Это исключит появление недобросовестных продавцов, полагает Добров.

Наличие отдельной доменной зоны позволит потребителю и регулятору отличать легальные сайты по продаже алкоголя от подозрительных, говорит Каширин. Это существенно упрощает контроль: то, что продается вне установленной площадки, априори нелегально, добавляет Добров.