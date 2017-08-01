В России предлагают ввести единую цену на сигареты

1 августа. FINMARKET.RU - Philip Morris International (PMI) и JTI предлагают ввести в России единую минимальную розничную цену (МРЦ) на. Такая мера, считают в компаниях, способствовала бы борьбе с нелегальной продукцией, продающейся по 30–50 руб. за пачку. Против инициативы лидеров рынка выступили остальные табачные производители, пишет "Коммерсантъ".

С предложением вести минимальную розничную цену на сигареты к первому вице-премьеру Игорю Шувалову 29 июня обратилась PMI. Об этом сообщается в письмах компании JTI и ассоциации "Табакпром", направленных директору департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексею Сазанову 29 и 31 июля соответственно. JTI, являющаяся лидером рынка с долей 33,3% (данные Nielsen), поддержала идею конкурента (у PMI — 27,2%, второе место). Компания предлагает, чтобы для всех сигарет действовала единая минимальная, которая бы составляла 75% от средневзвешенной МРЦ предыдущего года.

Сейчас в России действует только МРЦ, которую табачные компании сами устанавливают для каждой ассортиментной позиции. Выше этой цены их нельзя продавать ни в рознице, ни в заведениях общепита. Закон запрещает продавать сигареты дешевле 25% от установленной на них МРЦ. Единой минимальной розничной цены, которая действует, например, для водки и коньяка, для табачной продукции сегодня не существует. При этом именно с МРЦ табачники выплачивают адвалорную часть акциза (сейчас — 14,5% от МРЦ).

"Табакпром" (кроме JTI в него входят также "БАТ Россия", "Донской табак", Imperial Tobacco), в свою очередь, написал Алексею Сазанову, что изменение действующего механизма установления минимальных розничных цен не поддерживает большинство членов ассоциации.

Такое изменение, сказано в письме, снизит ценовую доступность сигарет и, как следствие, наоборот, увеличит нелегальную торговлю и потери бюджета. «Чем меньше доступны для потребителя сигареты, тем значительнее распространенность контрафактной и контрабандной продукции»,— аргументирует "Табакпром".