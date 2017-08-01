Институт Гайдара учел метеообстановку в экономическом прогнозе

1 августа. FINMARKET.RU - Обновленный трехлетний прогноз экспертов ИЭП им. Егора Гайдара, РАНХиГС и ВАВТ опубликован вчера в их совместном экономическом мониторинге за июль 2017 года. Включение трендов последних месяцев в конструкцию прогноза, в том числе санкций и дождливого лета, качественно ужесточило выводы аналитиков — они теперь расходятся с ожиданиями Минэкономики, пишет "Коммерсантъ". Авторы прогноза предполагают, что оснований ждать к концу года и в течение следующих лет ускорения темпов экономического роста нет, а наблюдаемые во втором квартале 2017 года восстановительные тренды недолгосрочны, не обеспечат выхода на динамику роста даже в 2% ВВП в год в следующие три года.

На прошлой неделе глава Минэкономики Максим Орешкин заявлял, что расширение санкций США в отношении России не потребует корректировки макропрогноза — прогноз Минэкономики, предполагающий рост ВВП по итогам 2017 года выше 2%, был опубликован позже, то есть можно считать, что оптимизм ведомства Максима Орешкина учитывает возможность санкций, отмечает "Ъ".

Кроме фактора санкций, краткосрочной неопределенности, по мнению авторов прогноза, добавляют "негативный характер прогнозов в аграрном секторе, испытавшем влияние непогоды",— и цены на нефть. Хотя авторы доклада не сомневаются в реальности нынешнего экономического роста, они замечают: первое полугодие дало разнонаправленные сигналы в отношении ближайших перспектив. Если в Минэкономики настаивают на ускорении динамики ВВП и инвестиций уже во втором квартале до 2,7% и 5–6%, то оценки ИЭП, РАНХиГС и ВАВТ заметно скромнее — 1,3% и 1,6% прироста соответственно. Разница между 5–6% и 1,5% прироста инвестиций очень существенна — фактически в ИЭП полагают, что увеличение инвестиций будет сопоставимо с ростом ВВП, что "позволит лишь компенсировать выбытие части основных фондов вследствие естественной амортизации", то есть будущий рост будет сопровождаться деградацией производственной базы. В будущий сильный приток капитала через ПИИ (прямые иностранные инвестиции) авторы явно не верят, считая приток второго квартала 2017 года следствием реинвестирования прибылей (акционерами-нерезидентами).