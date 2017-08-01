Пенсию работающим пересчитают

1 августа. FINMARKET.RU - С 1 августа работающих пенсионеров ждетпенсий. Как заявили "Российской газете" в Минтруде Роcсии, на перерасчет имеют право все получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы. При этом "корректировка носит беззаявительный характер".

В Минтруде напомнили, что неработающим россиянам пенсионного возраста 1 февраля этого годабыли проиндексированы на 5,4%. Именно настолько выросли цены в 2016 году.

Работающим пенсионерам раньше пенсии также индексировались. Но в 2016 году было принято решение оставить только перерасчет (индексацию произведут после увольнения). Корректировка носит сугубо индивидуальный характер. Ее размер зависит от уровня зарплаты работающего пенсионера и, соответственно, от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.

Максимальная прибавка, как пояснили в Пенсионном фонде России, ограничена стоимостью трех пенсионных баллов. "Стоимость балла в 2016 году менялась, но для большинства работающих пенсионеров балл будет стоить 74,27 рубля, - уточнили в Пенсионном фонде. - Таким образом, максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей. Для того чтобы заработать три балла в 2016 году, достаточно было иметь зарплату в 19,9 тысячи рублей".

Между тем в Госдуме обсуждается возможность возврата к индексации пенсий работающим пенсионерам. Правда, пока только тем, которые имеют низкие зарплаты. Например, работникам бюджетной сферы, занимающимся низкоквалифицированным трудом и для которых любая прибавка ценна.

Аналогичного мнения придерживается и директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малеева. "В пенсионных выплатах не должно быть запутанности, как сегодня, - считает она. - Должна быть единая система. И все-таки индексация на уровень инфляции - это больше, чем перерасчет. У нас в стране действительно огромное число пенсионеров работают из последних сил именно для того, чтобы как-то свести концы с концами".