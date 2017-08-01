Получение американских виз может затянуться

1 августа. FINMARKET.RU - Введенные российскими властями санкции в отношениимогут привести к двум негативным последствиям для граждан. Во-первых, в посольстве США в Москве допускают, что у россиян могут возникнуть трудности с получением американских виз. Об этом "Коммерсанту" заявили в пресс-службе дипмиссии.

На возможные сложности с получением россиянами американских виз первым обратил внимание бывший посол США в РФ Майкл Макфол. "Если эти сокращения (персонала дипмиссий США в РФ) реальны, россиянам надо приготовиться ждать виз для въезда в США неделями, если не месяцами", - написал он в своем Twitter.

По решению российских властей число сотрудников американских дипмиссий в РФ к 1 сентября должно быть сокращено до 455 человек, кроме того, с 1 августа американцы не смогут пользоваться посольской дачей в Серебряном бору и гаражным комплексом на Дорожной улице.

Сократить число сотрудников до 455 российские власти потребовали, поскольку именно столько человек работает в посольстве РФ в Вашингтоне и генконсульствах РФ на территории США. В американских учреждениях на территории России на данный момент работает около 1200 человек. По словам Владимира Путина, прекратят деятельность в РФ "755 дипломатов и техработников". "Это чувствительно", - сказал он.

Впрочем, по мнению Майкла Макфола, последствия "антиамериканских санкций" окажутся чувствительными и для россиян. "Не думаю, что речь пойдет о закрытии генконсульств США в России, но эта секция (консульская) - самая большая, и значит, именно на нее придется большая часть сокращений,- заявил он "Ъ".- Россиянам стоит готовиться к значительному увеличению сроков оформления виз". На сайте американского посольства в Москве уже рекомендуют обращаться за визой "не менее чем за три месяца до предполагаемой даты поездки".

В пресс-службе посольства США в РФ "Коммерсанту" заявили, что "еще слишком рано даже пытаться строить догадки, каким образом ограничения повлияют на работу консульской службы". "Но вполне возможно, что это приведет к снижению оперативности консульской деятельности", - допустили в ведомстве.

Еще одним негативным последствием новых антиамериканских санкций может стать потеря рабочих мест несколькими сотнями граждан РФ. Из 1200 сотрудников диппредставительств США в РФ большинство составляет нанятый на месте персонал. В открытом доступе цифр на текущий год нет, но из отчета Госдепа за 2013 год следует, что лишь около 25% сотрудников посольства и консульств были американцами, а остальные - гражданами РФ. Это, например, секретари, переводчики, повара, охранники. "По моему прогнозу, сокращения коснутся прежде всего россиян", - заявил М.Макфол.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что США сами должны решить, кто из дипломатов и сотрудников диппредставительств останется работать, а кто прекратит деятельность. "Это выбор США. Речь идет и о дипломатах, и о лицах с недипломатическим статусом, и о принятых на месте российских гражданах", - уточнил он.

Охлаждение российско-американских отношений пока почти не повлияло на спрос на туры в США, но туристы уже спрашивают об оформлении виз заранее, опасаясь увеличения сроков выдачи, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина со ссылкой на данные туроператоров.

По ее словам, как только появилась информация о планах России по сокращению дипломатической миссии США, туроператоры почувствовали реакцию туристов. По данным турбизнеса, планирующие поездку следующей зимой или весной туристы, стали уточнять, не стоит ли подать документы на визу прямо сейчас.