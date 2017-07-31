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31 июля 2017 года 11:17
Ослабление налоговой нагрузки может коснуться пяти месторождений
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Сергей Бобылев/ТАСС
31 июля. FINMARKET.RU - Минэнерго в ближайшие дни собирается внести в правительство законопроект о налоговых льготах для крупных обводненных месторождений нефти в виде снижения ставки НДПИ на 50%, заявил "Коммерсанту" замминистра энергетики Алексей Текслер. "Критерии отбора месторождений, прописанные в законопроекте,- уровень остаточных запасов нефти от 110-115 млн тонн для ХМАО и от 90 млн тонн для ЯНАО, выработанность в пределах 50-80%, а обводненность - более 85%",- сказал он. Под эти критерии подходят Самотлор ("Роснефть"), Федоровское ("Сургутнефтегаз"), Суторминское ("Газпром нефть", расположено в ЯНАО), Тевлинско-Русскинское нефтяное месторождение (ЛУКОЙЛ) и Ватинское месторождение ("Славнефть"). Идея льготы для обводненных месторождений появилась в конце прошлого года - сокращение ставки НДПИ для Самотлора было одним из условий приватизации "Роснефти". При этом весной Минэнерго предложило распространить такую льготу не только на Самотлор, но и на крупные месторождения других крупнейших компаний. Минфин выступает категорически против предоставления льготы, и законопроект будет внесен в Белый дом с разногласиями. "Это, по сути, разрушение всей системы налогообложения",- заявил изданию представитель Минфина. По его словам, сейчас наиболее выработанные месторождения в России, которые разрабатываются с середины 1950-х годов, имеют льготу по НДПИ, в среднем не превышающую 25% от базовой ставки. Отдельные месторождения с высоким уровнем обводнения имеют льготу по НДПИ, в среднем не превышающую 15-17%. "И те и другие месторождения разрабатываются в настоящее время вполне эффективно", поэтому предоставление льготы в 50% экономически нецелесообразно, считают в Минфине, предлагая вместо льготы по НДПИ использовать налог на добавленный доход (НДД). Глава Минфина Антон Силуанов оценивал выпадающие доходы бюджета в случае введения льготы в 70 млрд руб. в год для Самотлора и в 130 млрд руб. при распространении на другие предлагаемые Минэнерго месторождения. На последних совещаниях Минфин приводил оценку выпадающих доходов для Самотлора уже в 83,5 млрд руб., говорит А.Текслер. По оценке Vygon Consulting, с 2007 года объем льготируемой добычи нефти в России вырос в 7,5 раза, до 197,9 млн тонн в 2016 году, или примерно до 40% всей добычи. Поэтому с точки зрения объемов еще примерно 40 млн тонн, которые приходятся на предложенные Минэнерго обводненные месторождения, кардинально не изменят картину. Однако для бюджета это "тектонический сдвиг", говорит один из собеседников "Коммерсанта", до сих пор льготы давались в основном на новые месторождения, по которым не было никаких выпадающих доходов бюджета, а теперь речь идет об очень серьезной сумме единовременных потерь.
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Ключевые слова: Россия, месторождения, льготы
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