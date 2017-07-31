Сторонним компаниям запрещен сбор данных пользователей "ВКонтакте""

31 июля. FINMARKET.RU -запретил сторонним компаниям собирать открытую персональную информацию пользователей "ВКонтакте", говорится в разъяснении надзорного ведомства, направленном в адрес фирмы, собирающей такие. В пресс-службе Роскомнадзора "Известиям" подтвердили эту позицию.

Как объяснили в Роскомнадзоре, согласно Федеральному закону "О персональных данных",, допускается обработка персональных данных (ПД), доступ к которым предоставил сам их владелец. Но по ст. 6 того же закона обработка таких данных возможна только с согласия субъекта ПД.

"В соответствии с пунктом 5.12 пользовательского соглашения сети "ВКонтакте" пользователь дает согласие только на доступ к информации, которую он размещает на персональной странице, в том числе к своим персональным данным, - пояснили в пресс-службе Роскомнадзора. - Согласия на, обработку и передачу третьим лицам пользователь не дает".

В надзорном ведомстве добавили, что при отсутствии волеизъявления гражданина его персональные данные не могут храниться, обрабатываться и передаваться.

"Если это (сбор данных пользователей в соцсети) делалось ранее, то такая практика должна быть прекращена", - резюмировали в пресс-службе Роскомнадзора.

Администрации соцсетей негативно относятся к компаниям, которые собирают пользовательские данные.

Как напомнил "Известиям" замдиректора Координационного центра национального домена сети интернет по правовым вопросам Сергей Копылов, пользователи сами выкладывают свои персональные данные в открытый доступ.

"Либо надо сразу ограничивать доступ к этим данным, либо дать всем возможность их использовать, - заявил С.Копылов. - Сейчас же ситуация напоминает случай, когда человек повесил на забор фотографию, но запретил на нее смотреть. Любая компания может использовать общедоступные данные. И неважно, что именно сказано в пользовательском соглашении соцсети, сторонние компании этим соглашением не связаны. Кроме того, сама соцсеть не сможет проконтролировать, кто собирает данные ее пользователей".