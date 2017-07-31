Концепция новой накопительной системы в РФ нуждается в доработке

31 июля. FINMARKET.RU - Концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК) нужно доработать и снова внести в правительство, говорится в письме директора департамента экономики и финансов правительства Валерия Сидоренко, направленном в Минфин на прошлой неделе.

Как отмечается в письме,ИПК до сих пор не согласована с заинтересованными органами власти, не хватает заключения Минюста и правительственного Института сравнительного правоведения, а также информации об обсуждении концепции с рынком и экспертами, объясняется в письме.

ИПК должен заменить обязательную накопительную систему, взносы в которой заморожены с 2014 г., напоминают "Ведомости"

В отличие от существующей системы отчислять деньги на ИПК будет работник из своей зарплаты, выбирая ставку от 0% до 6%. Стимулировать людей предлагается вычетом из НДФЛ на сумму взносов. При максимальном охвате населения и вычете в 6% от зарплаты потери бюджета составят в 2019 г. 125 млрд руб., подсчитал Минфин в последнем варианте концепции.

Минфин и ЦБхотят, чтобы система максимально охватила население, а работник включался в нее по умолчанию. Прежняя версия концепции предполагала только один вариант подписки - автоматический акцепт оферты. Однако, как считают в Минтруде, автоподписка не вписывается в Гражданский кодекс. И Минтруд по-прежнему выступает за исключительно добровольные индивидуальные пенсионные накопления, говорит его представитель: министерство не согласовало документ и принципиально возражает против автоподписки.

Законность автоподписки сомнительна, отмечал ранее руководитель аппарата Счетной палаты Юрий Воронин: заключение договора с НПФ без согласия человека противоречит ГК РФ, человек должен принимать осознанное решение и подписывать с фондом договор.

Проект обсуждался с пенсионными фондами на многочисленных форумах, напоминает советник президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Валерий Виноградов. "Можно много рассуждать о праве на выбор", но без автоподписки человек останется без накопительной, говорит он.

А президент Ассоциации НПФ Сергей Беляков говорит, что рынок ждет принятия концепции ИПК как инструмента, развивающего накопительную систему: без ИПК усилится разбалансированность пенсионной системы и ухудшится ситуация с пенсиями.