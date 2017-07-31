НАПФ предложила перейти пенсионерам в онлайн

31 июля. FINMARKET.RU - Радикальную смену порядка перехода клиентов между пенсионными фондами предложила Национальная ассоциация пишет "Коммерсант". Как сообщил президент ассоциации Константин Угрюмов, СРО предлагает ввести подачу заявлений исключительно через портал госуслуг: "Это самый защищенный электронный ресурс, через него невозможно будет провести манипуляции, например, с дублированием заявления на перевод без участия гражданина",- отметил К.Угрюмов.

Действующий порядок перевода накоплений ОПС граждан предполагает прием заявлений по нескольким каналам: личным визитом в ПФР или МФЦ, оформлением документов в новом НПФ (с использованием удостоверяющих центров, УЦ) или на сайте госуслуг. По итогам кампаний 2015-2016 годов подавляющее большинство заявлений поступали в ПФР через УЦ, однако после проверки Счетной палаты прием заявлений от них приостановлен.

При этом подача заявления через сайт госуслуг должна сопровождаться информированием граждан о потере инвестдохода при досрочном (чаще одного раза в пять лет) переводе средств. Предполагается, что в личном кабинете гражданин будет видеть свои потенциальные потери - накопленную доходность за прошедшие годы и оценочную доходность за текущий год. Эти данные в автоматическом режиме должен будет предоставлять текущий НПФ. По словам гендиректора "ВТБ Пенсионный фонд" Ларисы Горчаковской, работа через портал госуслуг не приведет к росту затрат НПФ и "позволит снизить риски мошенничества". Подача заявления через портал госуслуг минимизирует ошибки и влияние человеческого фактора - данные клиента будут заполняться автоматически, отмечает директор по стратегии и развитию НПФ Сбербанка Александр Прокопенков.

Впрочем, не все участники рынка, в том числе и члены НАПФ, столь оптимистичны. Основной довод против этого предложения - не у всех клиентов фондов есть доступ к порталу госуслуг, тем более с правом перевода пенсионных накоплений. "Принуждение гражданина к получению квалифицированной электронной подписи (для перевода накоплений) существенно усложнит процедуру доступа к информации",- отмечает гендиректор НПФ "Газфонд Пенсионные накопления" Олег Бялошицкий. К тому же реализация этой опции требует доработок информационных систем НПФ и ПФР. По оценке гендиректора НПФ "Согласие" Александра Вьюницкого, минимум половина клиентов НПФ на первоначальном этапе не смогут сменить страховщика.