Минэнерго сможет вычислить воров газа

28 июля. FINMARKET.RU - В России скоро начнут повсеместно устанавливать на приборы учета газа (ПУГ) антимагнитные пломбы, позволяющие вычислить, воруют липотребители. При этом тем, кто не захочет устанавливать ПУГ и пломбы, придется платить за потребленный газ больше норматива.

Такие изменения в некоторые акты правительства хочет внести Минэнерго, которое сейчас разрабатывает документ, пишет "Российская газета" . Предполагается, что так станет легче вычислять воров, снижать коммерческие потери поставщика газа, повышать платежную дисциплину и ускорять уровень газификации регионов.

Антимагнитная пломба (чаще - наклейка) небольшого размера, и ее наносят на ПУГ. В центре наклейки - очень чувствительный антимагнитный индикатор в виде квадратика, кружка или цветного поля (иногда используют рисунок). Если потребитель поднесет к ПУГ неодимовый магнит, чтобы остановить счетчик, то наклейка моментально отреагирует: индикатор намертво приклеится к ПУГ, поменяет цвет, также может исчезнуть рисунок на наклейке. Если попробовать сорвать пломбу, то она оставит нестираемый след, из которого будет ясно, что целостность пломбы нарушена.

Проект Минэнерго также предполагает, что поставщика газа обяжут уведомлять потребителей о скорой поверке ПУГ и о наличии задолженности за газ, штрафов и пеней. В свою очередь, потребители получат право требовать от поставщика проверку качества поставляемых услуг. "Требования к качеству газа, а также к услугам по его транспортировке в России уже заданы, - говорит эксперт Аналитического центра при правительствеВиктория Гимади. - Таким образом, у потребителя при возможных спорах с поставщиком о качестве газа есть нормативы, на которые он может ссылаться".

Учитывая, что потребитель и поставщик газа заключают договор о газоснабжении, первый и сегодня может потребовать от второго проверку качества услуг. Если оно не совпадает с нормативами, то можно попробовать договориться с поставщиком. В противном случае остается только подача иска в суд, заключает В.Гимади. Не исключено, что проект Минэнерго укрепит дисциплину с обеих сторон договора.

По итогам прошлого года просроченная задолженность населения за газ достигла 61,2 млрд рублей, а украсть топливо пытались более 18 тысяч раз. Минэнерго оценивает ущерб в 1,6 млрд рублей. Растут и потери газа в сетях и на оборудовании: этот объем вырос до 4 млрд кубов. По итогам 2017 года прирост, скорее всего, составит еще 400 млн кубометров, прогнозирует министерство. В борьбе с воровством "Газпром" создал спецкомиссию, которая следит за поставками внутри страны и платежной дисциплиной, ведет мониторинг задолженности всех потребителей, которые к 1 июня этого года имеют просроченные долги на 196 млрд рублей, и вырабатывают предложения, как их сокращать.